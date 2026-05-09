Hoàng Đức ghi bàn, CLB Ninh Bình chiếm vị trí thứ ba của Hà Nội FC

Trận đấu giữa CLB Ninh Bình và CLB Hải Phòng trên sân Ninh Bình tối nay (9/5), diễn ra với ưu thế của đội chủ nhà.

CLB Ninh Bình đánh bại đội Hải Phòng trên sân nhà (Ảnh: Ninh Bình FC).

Ninh Bình vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Phút 16, Hoàng Đức bất ngờ tung cú sút bằng chân phải vốn không phải là chân thuận của cầu thủ này, từ khoảng 18m. Bóng đi không mạnh nhưng cực hiểm, làm bó tay thủ môn Nguyễn Đình Triệu bên phía Hải Phòng, ghi bàn giúp cho Ninh Bình dẫn trước 1-0.

Bàn thắng này giúp cho trận đấu trở nên sôi nổi hơn. Hai bên có thêm cơ hội trong hiệp một, nhưng không bên nào ghi thêm bàn thắng.

Sang hiệp hai, CLB Ninh Bình nhân đôi cách biệt ở phút 56. Hoàng Đức lao vào khu vực cấm địa của đội khách, anh nhận bóng và bị Luis Antonio của Hải Phòng phạm lỗi. Trọng tài cho đội bóng cố đô Hoa Lư được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, ngoại binh Friday thực hiện thành công, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Ninh Bình.

Hà Nội FC thua CLB Thanh Hóa trên sân đối phương (Ảnh: Hà Nội FC).

Mãi đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, Luis Antonio mới "lập công chuộc tội". Anh ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ khoảng 25m, sau cú “vuốt” bóng cực kỳ kỹ thuật. Ngoại binh này giúp đội Hải Phòng thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Dù vậy, khoảng thời gian còn lại quá ít ỏi để Hải Phòng tìm bàn gỡ hòa, họ đành chấp nhận chịu cảnh trắng tay.

Với CLB Ninh Bình, chiến thắng 2-1 trước CLB Hải Phòng giúp đội bóng cố đô Hoa Lư trở lại vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 với 41 điểm.

Ở cặp đấu còn lại diễn ra trong buổi tối nay, Hà Nội FC bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước CLB Thanh Hóa trên sân Thanh Hóa. CLB thủ đô có 39 điểm, rơi xuống vị trí thứ 4.