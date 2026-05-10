Đình Bắc không thể ngừng ghi bàn, CLB Công an Hà Nội ở rất gần ngôi vô địch

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định trên sân Hàng Đẫy được xem là tâm điểm ở vòng 22 V-League vào tối 10/5. Đúng như kỳ vọng của nhiều người, hai đội đã thể hiện màn trình diễn đỉnh cao.

Đình Bắc thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Quyết Thắng).

Sau 90 phút rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, CLB Công an Hà Nội đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước đội bóng thành Nam. Đình Bắc là người hùng của đội chủ nhà trong trận đấu này khi đóng góp cú đúp.

Tiền đạo sinh năm 2004 đang đạt phong độ rất cao khi ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp (với tổng cộng 10 bàn). Đình Bắc đã vươn lên trở thành vua phá lưới nội ở V-League với 10 pha lập công.

Với chiến thắng này, CLB Công an Hà Nội tiến rất gần tới chức vô địch V-League. Họ đang dẫn đầu bảng với 57 điểm sau 22 trận, nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Thể Công Viettel tới 11 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 4 vòng. Chỉ cần giành chiến thắng ở lượt trận tiếp theo (gặp CLB Thanh Hóa), CLB Công an Hà Nội sẽ lên ngôi vô địch V-League.

CLB Nam Định vượt lên dẫn trước 2-1 ngay trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Quyết Thắng).

Trận đấu diễn ra sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 7, Đình Bắc đã khiến người hâm mộ đội bóng thủ đô nức lòng khi bứt tốc vào vòng cấm, trước khi dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, niềm vui của CLB Công an Hà Nội không kéo dài lâu. Phút 17, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh mắc sai lầm, Ngọc Sơn thoát xuống hạ gục Nguyễn Filip ở góc gần, san bằng tỷ số 1-1.

Chưa dừng ở đó, phút 28, Ngọc Sơn thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Văn Đạt đệm bóng vào lưới CLB Công an Hà Nội, giúp CLB Nam Định dẫn trước 2-1.

Đình Bắc lập cú đúp giúp CLB Công an Hà Nội ấn định tỷ số 3-2 (Ảnh: Quyết Thắng).

Sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội ép sân dữ dội. Phút 53, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh lập công chuộc tội khi vượt qua cả hậu vệ lẫn thủ môn của CLB Nam Định, trước khi dứt điểm vào lưới trống, san bằng tỷ số 2-2.

Phút 80, tranh cãi nổ ra khi Alves bên phía CLB Công an Hà Nội ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Romulo. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Mạnh Hải cho CLB Công an Hà Nội hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Đình Bắc đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho đội chủ nhà.