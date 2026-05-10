Thể Công Viettel nuôi hy vọng vô địch, Tiến Linh ghi bàn cho Công an TPHCM

Do sân Thống Nhất (TPHCM) đang trong giai đoạn sửa chữa, nên CLB Công an TPHCM tiếp Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên sân Gò Đậu (TPHCM). Đây là sân bóng quen thuộc với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Cầu thủ này cũng đã giải được cơn khát bàn thắng sau thời gian rất dài tịt ngòi, khi trận đấu diễn ra ở sân Gò Đậu.

Tiến Linh (thứ 4 từ phải sang) ghi bàn cho CLB Công an TPHCM sau thời gian dài "tịt ngòi" (Ảnh: Đ.V).

Tiến Linh vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 61, chỉ 5 phút sau đó, cầu thủ này ghi bàn. Tận dụng sai lầm của trung vệ ngoại bên phía SLNA, Tiến Linh tăng tốc dũng mãnh vượt qua luôn trung vệ này, rồi anh sút bóng vào góc hẹp, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Công an TPHCM.

Trước đó, SLNA mở tỷ số ở phút 12. Đấy là tình huống Khổng Minh Gia Bảo của CLB Công an TPHCM trong nỗ lực phá bóng, đánh đầu vào lưới nhà.

Phút 45, cầu thủ Việt kiều Lee Williams của CLB Công an TPHCM bị truy cản trái phép trong khu vực cấm địa của đối phương, trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền.

Từ chấm 11m, chính Lee Williams dứt điểm thành công, ghi bàn san bằng tỷ số lên 2-1 cho CLB Công an TPHCM.

Đến phút 88, cầu thủ SLNA có đường chuyền về rất bất cẩn, bóng đến ngay vị trí của ngoại binh Raphael bên phía CLB CATPHCM. Raphael dễ dàng sút bóng từ cự ly gần vào lưới SLNA, ấn định chiến thắng 3-1 cho CLB Công an TPHCM.

HAGL (áo vàng) thua PVF-CAND trên sân nhà (Ảnh: H.C).

Điểm đáng chú ý tiếp theo, đây là trận đấu đầu tiên của CLB Công an TPHCM dưới thời HLV Phùng Thanh Phương, sau khi HLV Lê Huỳnh Đức chia tay đội bóng này cách đây ít ngày.

Ở các cặp đấu khác diễn ra trong buổi tối nay (10/5) tại vòng 22 LPBank V-League 2025-2026, PVF-CAND có chiến thắng quan trọng trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ngay trên sân Pleiku (Gia Lai).

Đội khách mở tỷ số ở phút 29, sau pha đánh đầu ngay trước vạch vôi của Eid Mahmoud. Đến phút 42, cựu cầu thủ của HAGL hiện khoác áo đội PVF-CAND là Phạm Lý Đức trong pha lên tham gia tấn công, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho PVF-CAND.

Bàn thu ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của HAGL được ghi do công của Gabriel Conceicao ở phút bù giờ của hiệp một.

Chiến thắng quan trọng 2-1 trước HAGL giúp PVF-CAND vượt qua SHB Đà Nẵng. PVF-CAND thoát khỏi vị trí cuối bảng, họ có 17 điểm sau vòng 22, hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đúng một điểm.

Thể Công Viettel giành 3 điểm quan trọng trước CLB Hà Tĩnh (Ảnh: QUyết Thắng).

Trong khi đó, trên sân Hà Tĩnh, Thể Công Viettel có chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Hà Tĩnh. Cả hai bàn thắng của đội khách đều được thực hiện bởi trung vệ Bùi Tiến Dũng ở các phút thứ 7 và 16.

Thể Công Viettel hiện có 46 điểm, kém đội đầu bảng là CLB Công an Hà Nội (CAHN) 8 điểm, nhưng Thể Công Viettel thi đấu nhiều hơn CLB CAHN một trận. Kết quả này giúp Thể Công Viettel nuôi hy vọng vô địch và ngăn không để CLB Công an Hà Nội lên ngôi sớm 4 vòng đấu.