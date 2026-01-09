Bốc thăm, xếp lịch thi đấu giải U19 Quốc gia 2025-26

Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U19 quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 14/1 đến 27/1 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với sự tham dự của 12 đội bóng gồm: Thể Công Viettel I, PVF, PVF CAND (chủ nhà), Hà Nội, SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank HAGL, TP.HCM , SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, CA TPHCM và Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội. Theo đó 12 đội được chia vào ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội nhất, nhì tại mỗi bảng và hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt hơn trong ba nhóm sẽ giành quyền vào tứ kết.

Giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia là một trong những sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, đóng vai trò then chốt trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam.

Thông qua giải đấu, các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, từng bước hoàn thiện bản lĩnh và chuyên môn trong môi trường chuyên nghiệp.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, giải U19 Quốc gia – Cúp Modern 2025-26 hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn, giàu tính chuyên môn, đồng thời trở thành điểm hẹn thể thao sôi động, nơi các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng trên sân cỏ để tạo nên những khoảnh khắc thi đấu mới mẻ, bùng nổ và đầy cảm xúc.

Việc Acecook Việt Nam lần đầu đồng hành cùng giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc góp phần nuôi dưỡng tinh thần thể thao, ý chí bứt phá và khát vọng chinh phục thử thách của thế hệ trẻ.