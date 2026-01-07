Những trận đấu hấp dẫn ở ngày khai mạc giải U19 nữ Quốc gia 2026

Chiều 7/1, tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam diễn ra lễ khai mạc và lượt trận mở màn giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia - Cúp Acecook 2026.

Dự lễ khai mạc có: Ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Quốc hội- Uỷ viên thường trực BCH VFF; ông Mai Đức Chung- Phó Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia; ông Trần Huy Đức – Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Bóng đá nữ VFF; ông Hoàng Anh Tuấn- Uỷ viên Ban trọng tài VFF; ông Okiyama Masahiko- HLV trưởng ĐT U16 nữ Quốc gia, Chuyên gia phụ trách đào tạo bóng đá nữ trẻ; bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký VFF, Trưởng BTC giải; bà Trần Thị Bích Liên – Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, đơn vị đăng cai lượt đi.

Ngay sau lễ khai mạc của giải, trận đấu đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Màn đối đầu giữa 2 ứng viên vô địch của giải diễn ra căng thẳng, kịch tính và khó đoán. Hà Nội duy trì sức ép đáng kể nhưng Phong Phú Hà Nam lại là người tạo ra khác biệt từ một khoảnh khắc cá nhân.

Phút 37, Ngân Thị Thanh Hiếu tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam. Pha dứt điểm của tuyển thủ này quá đẹp mắt và không có cơ hội nào để thủ môn bên phía Hà Nội cản phá.

Sang hiệp 2, Hà Nội nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, Phong Phú Hà Nam biết cách tổ chức phòng ngự tốt. Hàng thủ của họ chơi tập trung và không mắc sai lầm nào. Kết quả 1-0 được Phong Phú Hà Nam giữ vững và họ giành 3 điểm trong ngày ra quân.

Ở trận đấu muộn lúc 18h, TPHCM và Thái Nguyên T&T hòa nhau với tỉ số 1-1, qua đó cùng giành 1 điểm ở trận ra quân.