Bốc thăm vòng tứ kết Champions League: Nhiều đại chiến nảy lửa

Vào lúc 18h00 tối nay (15/3), cả thế giới sẽ hướng về trụ sở của UEFA ở Nyon (Thụy Sĩ) để theo dõi lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League. Điều đáng nói, ở giải đấu này năm nay, không có bất ngờ quá lớn diễn ra ở giải đấu này. Không có CLB mạnh ngã ngựa ở những vòng đấu trước.

Man City và Arsenal có thể đụng độ ở vòng tứ kết Champions League (Ảnh: Getty).

Chính điều đó đảm bảo cho vòng tứ kết diễn ra căng thẳng và kịch tính. 8 đội bóng góp mặt ở vòng đấu này cũng được đánh giá là những đội mạnh nhất châu Âu ở thời điểm này. Đó là Man City, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund, Barcelona, Bayern Munich, PSG.

Tây Ban Nha chiếm ưu thế khi có ba đại diện đi tiếp (Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid). Bóng đá Anh và Đức cùng có hai đại diện (Man City, Arsenal và Bayern Munich, Dortmund). Còn lại là PSG của Pháp.

Kể từ vòng tứ kết, UEFA không xếp hạt giống. Bên cạnh đó, những đội bóng cùng quốc gia và cùng bảng đấu đều phải gặp nhau. Điều đó giúp người hâm mộ có thể chờ đợi những cặp đấu nảy lửa như những trận đấu "nội chiến" như Real Madrid gặp Barcelona, Bayern Munich gặp Dortmund hay Man City gặp Arsenal.

8 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết Champions League (Ảnh: Twitter).

Ngoài ra, những cuộc đối đầu duyên nợ như Real Madrid vs Man City, Real Madrid vs Bayern Munich hay Barcelona vs Real Madrid… hoàn toàn có thể xuất hiện.

Với thực lực không quá chênh lệch của 8 đội bóng tham dự vòng tứ kết, người hâm mộ có thể chờ đợi 4 cặp đấu cân sức cân tài.

Theo lịch, những trận đấu lượt đi tứ kết Champions League diễn ra vào ngày 9/4 và 10/4. Loạt trận lượt về diễn ra một tuần sau đó.

Vòng bán kết sẽ diễn ra với loạt trận lượt đi vào ngày 30/4 và 1/5. Loạt trận bán kết lượt về thi đấu một tuần sau đó. Trận chung kết Champions League diễn ra ở sân Wemley (Anh) vào ngày 1/6.