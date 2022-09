Bị nợ lương, cầu thủ CLB Cần Thơ tính chuyện đình công

Theo phản ánh của các cầu thủ Cần Thơ, đội bóng đất Tây Đô đang nợ lương của họ tháng 7 và 8. Ngoài ra, tiền thưởng 4 trận thắng của CLB bóng đá Cần Thơ trong mùa giải 2022, mỗi trận theo thỏa thuận 300 triệu đồng, vẫn chưa được giải ngân.

Cầu thủ đội Cần Thơ phản ánh họ đang bị nợ lương (Ảnh: Cần Thơ FC).

Một số cầu thủ của đội bóng đất Tây Đô còn cho biết CLB vẫn chưa thanh toán phần tiền "lót tay" (phí ký hợp đồng trong bóng đá chuyên nghiệp) đợt hai như các bên đã cam kết.

Đó là lý do cầu thủ đội Cần Thơ đang tính đến chuyện đình công để đòi quyền lợi. Họ lên tiếng: "Nếu mọi việc không được giải quyết sớm, chúng tôi sẽ đình công, không tham gia trận đấu gặp đội Huế vào cuối tuần này".

Cần Thơ đang thi đấu tại giải hạng Nhất, họ hiện đứng thứ 8/12 đội, được 16 điểm sau 13 vòng đấu. Đội bóng đất Tây Đô hầu như không còn khả năng thăng hạng, do đã bị hai đội đầu bảng Công An Nhân Dân và Khánh Hòa bỏ xa đến 9 điểm. Ngày 4/9 tới đây, Cần Thơ sẽ đối đầu với đội Huế trên sân Tự Do ở đất Cố Đô.

Trước phản ứng của các cầu thủ, lãnh đạo CLB Cần Thơ từng hứa sẽ giải quyết chuyện tài chính vào cuối tháng 8.

Tuy nhiên, do một số khó khăn, trong đó có việc chậm giải ngân tiền tài trợ từ phía đối tác, nên lãnh đạo đội bóng hứa hẹn sẽ tìm nguồn khác để tháo gỡ khó khăn cho toàn đội,

Lãnh đạo CLB Cần Thơ hẹn các cầu thủ thêm 2 tuần nữa, đồng thời hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết dứt điểm trong tháng 9. Đầu mùa giải năm nay, CLB Cần Thơ được chuyển giao cho nhà đầu tư mới, Chủ tịch đội bóng là ông Nguyễn Đắc Văn.