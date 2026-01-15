Bị loại từ vòng bảng, U23 Thái Lan có hành động gây bức xúc

Chiến dịch U23 châu Á 2026 của "Voi chiến" đã khép lại theo kịch bản tồi tệ nhất khi xếp bét bảng D sau trận hòa không bàn thắng trước U23 Trung Quốc. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Thái Lan "dậy sóng" không phải là kết quả, mà là những hình ảnh xuất hiện ngay sau khi đội nhà chính thức xách vali về nước.

Cầu thủ U23 Thái Lan cười cợt sau khi bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: FAT).

Theo những hình ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, các thành viên U23 Thái Lan đã xuất hiện tại một buổi tiệc do Đại sứ Thái Lan tại Saudi Arabia tổ chức.

Điều đáng nói là thay vì sự buồn bã hay hối lỗi sau một giải đấu thất bại toàn diện, nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện lại tỏ ra vô cùng thoải mái, cười đùa rạng rỡ trước ống kính.

Khoảnh khắc này ngay lập tức châm ngòi cho cơn giận dữ của cổ động viên quê nhà. Dưới các bài đăng của Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT), hàng nghìn bình luận bày tỏ sự thất vọng cùng cực.

"Không thể tin nổi, vừa bị loại mà họ vẫn có thể vui vẻ như vậy. Người hâm mộ thì đau đớn, còn cầu thủ thì đi ăn tiệc", một CĐV bức xúc viết. Một ý kiến khác nhận được hàng nghìn lượt đồng tình: "Thất bại trên sân đã đau, nhưng thái độ sau thất bại còn khiến chúng tôi đau lòng hơn gấp bội".

Trong làn sóng chỉ trích dữ dội này, U23 Việt Nam bất ngờ trở thành "thước đo" khiến bóng đá Thái Lan phải nhìn nhận lại. Nhiều cổ động viên nước này đã không ngần ngại đem tinh thần của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam ra để so sánh và phê phán đội nhà.

Sự đối lập giữa một bên là U23 Việt Nam lỳ lợm, toàn thắng vòng bảng và luôn giữ sự khiêm tốn, với một bên là U23 Thái Lan thiếu tập trung đã phác họa nên một khoảng cách ngày càng rõ rệt.

Cầu thủ U23 Thái Lan bị cổ động viên nước nhà chỉ trích (Ảnh: FAT).

"Hãy nhìn sang Việt Nam mà học hỏi. Họ vào tứ kết nhưng vẫn giữ sự tập trung tuyệt đối. Còn chúng ta, thắng thua dường như không còn quan trọng bằng việc đi tiệc", một tài khoản bình luận đầy cay đắng.

Thất bại tại giải châu Á 2026 không chỉ là một bài học về chuyên môn, mà còn là hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm đối với màu áo quốc gia. Khi niềm tin của người hâm mộ bị tổn thương bởi những nụ cười "lạc nhịp", con đường trở lại đỉnh cao của bóng đá Thái Lan chắc chắn sẽ rất khó khăn.