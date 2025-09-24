Ben Johns đánh mất vị trí số một đơn nam thế giới

Christian Alshon, một trong những tay vợt trẻ tài năng nhất làng pickleball, đã chính thức tạo nên lịch sử khi vượt qua huyền thoại Ben Johns để giành vị trí số một trên bảng xếp hạng đơn nam DUPR (Dynamic Universal Pickleball Rating).

Christian Alshon được coi như ngôi sao mới nổi của làng pickleball chuyên nghiệp thế giới (Ảnh: Getty).

Sự thăng tiến của Alshon được củng cố bằng những con số ấn tượng trên bảng xếp hạng. Anh đang giữ vị trí dẫn đầu nội dung đơn nam với điểm DUPR là 7.124 điểm, vượt qua Ben Johns với 6.987 điểm. Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên thống trị và mở ra một chương mới cho pickleball chuyên nghiệp.

Không chỉ xuất sắc ở nội dung đơn, sự toàn diện của Alshon còn được thể hiện rõ qua thứ hạng của anh ở các hệ thống thi đấu danh giá khác. Anh đang giữ vị trí hạng 4 đôi nam trên bảng xếp hạng DUPR và nằm trong top đầu của PPA Tour - hệ thống pickleball chuyên nghiệp uy tín nhất thế giới, với vị trí thứ 4 đơn nam và số 6 đôi nam.

Việc Christian Alshon vươn lên ngôi vương không chỉ là một chiến thắng cá nhân mà còn là lời khẳng định cho sự phát triển mạnh mẽ của thế hệ pickleball trẻ. Với thành tích ấn tượng ở cả hai nội dung đơn và đôi, Alshon đang dần chứng minh anh là một thế lực đáng gờm, sẵn sàng định hình lại cục diện của môn thể thao này trong tương lai.

Christian Alshon, sinh năm 2000 tại Boca Raton (Florida, Mỹ). Anh từng là một tay vợt tennis xuất sắc và giành chức vô địch NCAA Division III khi còn thi đấu cho Đại học Chicago. Đáng chú ý, tại giải đấu này, Christian đã có chuỗi 18 trận thắng liên tiếp ở nội dung đơn, một thành tích cho thấy tài năng và sự quyết tâm phi thường của anh ngay từ khi còn rất trẻ.

Christian Alshon cùng đồng đội ăn mừng chức vô địch giải quần vợt NCAA Division III (Ảnh: Getty).

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Christian đến vào tháng 6/2021, chỉ hai tuần sau khi anh giành danh hiệu NCAA. Đó là thời điểm anh lần đầu tiên cầm vợt pickleball. Với nền tảng từ quần vợt, Alshon nhanh chóng thích nghi và phát triển sự nghiệp của mình với một tốc độ chóng mặt.

Gần đây nhất, anh đã giành cú đúp huy chương vàng nội dung đôi nam tại hai giải PPA liên tiếp đầu năm 2025 và xuất sắc vô địch nội dung đơn nam tại giải Cincinnati PPA Tour. Những chiến tích này đã đưa tên tuổi của Alshon trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và cộng đồng pickleball toàn cầu.