Ben Griffin vô địch giải golf WWT Championship 2025

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng của giải diễn ra sáng nay (10/11, theo giờ Việt Nam), Ben Griffin (Mỹ) giành tổng điểm -29 gậy, giành ngôi vô địch.

Ben Griffin vô địch WWT Championship 2025 (Ảnh: Getty).

Xếp thứ nhì là các tay golf Chad Ramey (Mỹ) và Sami Valimaki (Phần Lan), mỗi người có tổng điểm -27 gậy.

Trong khi đó, Trevor Cone (Mỹ) và Garrick Higgo (Nam Mỹ) đứng vị trí T4 (đồng hạng 4), với tổng điểm -26 gậy.

Golfer nổi tiếng Spaun (Mỹ) đứng vị trí T11, với tổng điểm -22 gậy. Riêng Henrik Norlander (Thụy Điển) bị loại sau nửa chặng đường theo luật cắt loạt, do anh không đủ số điểm cần thiết để đi tiếp.

Riêng với Ben Griffin, với chiến thắng tại WWT Championship 2025, anh bắt kịp thành tích của Scottie Scheffler và Rory McIlroy, là những người có ít nhất 3 chiến thắng trên PGA Tour trong năm nay.

PGA Tour là hệ thống các giải golf danh giá dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt.