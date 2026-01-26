Báo Thái Lan nêu bí quyết giúp HLV Kim Sang Sik thành công với U23 Việt Nam

Tờ Siam Sport viết: “Kỷ luật là nền tảng cơ bản để HLV Kim Sang Sik tạo nên thành công cho đội tuyển U23 Việt Nam và bóng đá Việt Nam. Vị HLV người Hàn Quốc không chỉ nhấn mạnh đến vấn đề kỷ luật ở trên sân, mà còn bao gồm cuộc sống hàng ngày, tuân thủ các quy định về dinh dưỡng, giờ giấc sinh hoạt và các quy tắc của toàn đội”.

“Thể lực và cường độ trận đấu được chú trọng. Đây từng là điểm yếu của các đội bóng Đông Nam Á. Nhưng dưới thời HLV người Hàn Quốc, U23 Việt Nam chơi năng nổ với cường độ cao, có khả năng gây áp lực tầm cao lên đối thủ, họ có khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh chóng từ phòng ngự sang tấn công.

HLV Kim Sang Sik hiện là người hùng của bóng đá Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đây là điều được kế thừa từ thời HLV Park Hang Seo. Các cầu thủ Việt Nam luôn duy trì cường độ thi đấu cao trong suốt 90 phút bóng lăn. Các HLV người Hàn Quốc hiểu biết về văn hóa châu Á, giúp họ dung hòa tốt các mối quan hệ trong đội”, Siam Sport viết thêm.

HLV Kim Sang Sik đang đi trên con đường mà HLV Park Hang Seo từng đi, tạo nên thành công cho bóng đá Việt Nam.

Trước khi giành huy chương đồng giải U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik đã cùng với bóng đá Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2024, vô địch giải U23 châu Á 2025 và giành huy chương vàng SEA Games 33. Ông Kim đang trên đường trở thành HLV nhiều danh hiệu hàng đầu bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik đạt nhiều thành tích với bóng đá Việt Nam chỉ trong thời gian ngắn (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan rút ra kết luận: “Kỷ luật, chiến thuật, thể lực và hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp đã tạo nên sự khác biệt của các HLV người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam”.

“Họ không giải quyết các vấn đề riêng lẻ, họ tiếp cận các vấn đề có hệ thống, các HLV Hàn Quốc làm việc với đội ngũ chuyên gia, bao gồm nhân viên kỹ thuật, chuyên viên phân tích video, các HLV chuyên trách thể lực. Thành công của HLV Kim Sang Sik trong thời gian gần đây cho thấy thành công không đến tức thời hay ngẫu nhiên.

Từ thời ông Park Hang Seo với đội tuyển Việt Nam và bây giờ là ông Kim Sang Sik, phản ánh việc sử dụng các HLV người Hàn Quốc đang là xu hướng rõ rệt, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở một số quốc gia tại Đông Nam Á (Indonesia từng sử dụng HLV Shin Tae Yong, Malaysia từng có HLV Kim Pan Gon). Các HLV này giúp nâng cao trình độ của đội tuyển được họ dẫn dắt”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Sau khi giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 cùng đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự AFF Cup 2026 (từ ngày 24/7 đến 26/8) và là ứng cử viên vô địch hàng đầu của giải đấu này.