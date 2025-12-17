Báo Philippines bình luận khi đội nhà gặp tuyển nữ Việt Nam ở chung kết

Ở trận đấu chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Philippines tại Chonburi. Đây là đối thủ từng đánh bại thầy trò HLV Mai Đức Chung với tỷ số 1-0 ở vòng bảng.

Tuyển nữ Việt Nam từng chạm trán với Philippines ở vòng bảng (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhờ chiến thắng ấy, tuyển nữ Philippines vô cùng tự tin trong cuộc tái đấu với tuyển nữ Việt Nam. Báo giới nước này đang chờ đón tấm Huy chương vàng (HCV) đầu tiên của các cô gái Philippines ở môn bóng đá nữ trong lịch sử SEA Games.

Tờ ABS-CBN nhấn mạnh: “Sau khi lần đầu tiên góp mặt ở bán kết, tuyển nữ Philippines tiếp tục làm nên lịch sử khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 để bước vào trận chung kết. Đoàn quân của HLV Mark Torcaso đang đứng trước cơ hội lớn giành tấm HCV đầu tiên cho bóng đá nữ Philippines trong lịch sử SEA Games.

Tại trận chung kết, Philippines sẽ đối đầu với đương kim vô địch là tuyển nữ Việt Nam. Ở vòng bảng, thầy trò HLV Mark Torcaso đã giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ này. Chiến thắng ấy thổi bùng niềm tin rằng lịch sử hoàn toàn có thể được lặp lại”.

Trong khi đó, tờ Rappler ca ngợi đội nhà: “Các cô gái Philippines thể hiện sự lạnh lùng đáng kinh ngạc và khiến Thái Lan tan vỡ giấc mơ vô địch trên sân nhà. Dù tuyển nữ Việt Nam là thử thách lớn với Philippines nhưng toàn đội bước vào trận đấu với sự tự tin chưa từng có”.

Tuyển nữ Philippines tràn đầy tự tin bước vào trận chung kết SEA Games 33 gặp tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: PFF).

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Mark Torcaso bày tỏ hào hứng trước trận gặp tuyển nữ Việt Nam: “Tôi rất hào hứng trước trận chung kết SEA Games 33. Chúng tôi tôn trọng tuyển nữ Việt Nam. Đây chắc chắn là một trận đấu khó khăn. Toàn đội tự hào khi có mặt ở chung kết và sẽ thi đấu hết mình cho đất nước”.

Cầu thủ Jael Marie Guy thể hiện tinh thần đoàn kết của toàn đội: “Chúng tôi thi đấu từng trận một và luôn tin tưởng lẫn nhau. Trận đấu với Thái Lan rất vất vả nhưng chúng tôi đã vượt qua. Toàn đội Philippines sẽ cống hiến tất cả những gì mình có. Tôi rất háo hức được đối đầu với tuyển nữ Việt Nam và sẽ thi đấu hết mình trong trận chung kết”.