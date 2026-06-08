Báo Indonesia dự đoán tuyển Việt Nam rơi khỏi top 100 thế giới

Tính tới thời điểm ngày 8/6, đội tuyển Việt Nam đang xếp hạng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA với 1225,68 điểm. Tuy nhiên, thứ hạng của “Những chiến binh sao vàng” có thể thay đổi khi loạt trận quốc tế diễn ra vào tháng 6.

Đội tuyển Việt Nam có thể bị đẩy ra khỏi top 100 FIFA (Ảnh: Mạnh Quân).

Điều đáng nói, đội tuyển Việt Nam không có cơ hội cải thiện điểm số trên bảng xếp hạng FIFA khi không tham dự loạt trận FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) vào tháng 6.

Tờ Super Ball dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ rơi khỏi top 100 FIFA. Tờ báo này bình luận: “Đội tuyển Việt Nam có thể chịu tổn thất khi quyết định không tham gia loạt trận quốc tế vào tháng 6. Trong khi các đội bóng đang cố gắng tích lũy điểm trên bảng xếp hạng FIFA, điểm số của tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ không tăng lên.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 99 thế giới nhưng họ có nguy cơ lớn bị đẩy khỏi top 100 vì khoảng cách với các đội xếp dưới khá sít sao. Các đối thủ chắc chắn sẽ tận dụng thời cơ này để vượt qua đội tuyển Việt Nam.

Tajikistan (áo trắng) có khả năng chiếm vị trí thứ 99 của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AIFF).

Một trong số đó là Tajikistan. Đội bóng này vừa tăng 3 bậc lên xếp thứ 100 thế giới sau chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ. Tajikistan chỉ còn kém đội tuyển Việt Nam 0,16 điểm. Nếu thắng trong trận tái đấu với Ấn Độ, đội bóng này sẽ chính thức vượt qua đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Mozambique cũng có cơ hội vượt qua đội tuyển Việt Nam nếu giành kết quả tốt trước Indonesia. Điều đó có nghĩa rằng đội tuyển Việt Nam cần sự trợ giúp của Indonesia để ngăn cản Mozambique”.

Tờ Super Ball cho rằng đội tuyển Việt Nam có thể lấy lại vị trí trong top 100 khi hai giải đấu của Đông Nam Á là AFF Cup và FIFA ASEAN Cup diễn ra. Họ bình luận thêm: “Mặc dù có nguy cơ rớt khỏi top 100, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội cải thiện vị trí khi bước vào hai giải đấu Đông Nam Á.

Tại AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ của Indonesia ở vòng bảng. Ngoài ra, bảng đấu này còn có sự xuất hiện của Singapore, Campuchia và Timor Leste/Brunei. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang là đương kim vô địch giải đấu”.