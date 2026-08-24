Thực tế buồn của bóng đá Indonesia nếu tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay rất nhiều cơ hội giành ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) dẫn trước Thái Lan 2-0 sau trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra lúc 20h tối 26/8, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Trước trận đấu này, trang CNN Indonesia viết: “Đội tuyển Việt Nam đã tiến rất gần đến danh hiệu vô địch ASEAN Cup 2026. Họ dẫn trước Thái Lan 2-0 sau trận chung kết lượt đi ở sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) vào ngày 22/8 vừa qua”.

Đội tuyển Việt Nam từng thắng Indonesia 3-0 tại vòng bảng ASEAN Cup năm nay (Ảnh: Trần Hưu).

“Nếu giành chiến thắng trong trận chung kết ở Hà Nội, Nguyễn Xuân Son và các đồng đội sẽ giương cao cúp vô địch. Chiến thắng này sẽ là cú tát mạnh vào hình ảnh của đội tuyển Indonesia. Nếu tính luôn kỳ giải năm nay, cả hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều đang sở hữu 6 lần lọt vào trận chung kết ASEAN Cup.

Điều trớ trêu là, Indonesia toàn thua ở cả 6 trận chung kết mà họ góp mặt (vào các năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 và 2020). Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị có lần thứ 4 đăng quang sau 6 lần dự trận chung kết (1998, 2008, 2018, 2022, 2024 và 2026)”, CNN Indonesia viết thêm.

Trước đó, một số ý kiến cho rằng sở dĩ đội tuyển Indonesia không thành công tại ASEAN Cup 2026 là vì họ thiếu những cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, trang báo của xứ sở vạn đảo tỏ ra thẳng thắn, khi bày tỏ quan điểm, dù bất kỳ lý do gì, thất bại vẫn cứ là thất bại.

CNN Indonesia chia sẻ: “Thực tế vẫn cứ là thực tế. Đội tuyển Việt Nam đang thi đấu ấn tượng hơn so với đội tuyển Indonesia. Không những chuẩn bị có lần vô địch thứ 4 trong lịch sử sau 6 lần đá trận chung kết, đội tuyển Việt Nam còn chuẩn bị tiếp cận thành tích bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á của Thái Lan và Singapore trước đây”.

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn lần thứ 4 vô địch ASEAN Cup (Ảnh: Tuấn Bảo).

“Đội tuyển Singapore hai lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup các năm 2004 và 2007. Còn đội tuyển Thái Lan có đến ba giai đoạn khác nhau bảo vệ được danh hiệu vô địch Đông Nam Á: 2000 và 2002, 2014 và 2016, 2020 và 2022”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.

Trái ngược với việc các nền bóng đá lân cận, trong đó có bóng đá Việt Nam tràn ngập danh hiệu, bảng vàng thành tích của đội tuyển Indonesia tại ASEAN Cup vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Giới bóng đá Indonesia hy vọng đội tuyển xứ sở vạn đảo sẽ thay đổi hình ảnh tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 9 tới đây. Ở FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia sẽ có thể triệu tập những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu về khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, về vấn đề này, cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Dương Vũ Lâm bình luận: “Nếu được bổ sung các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, có thể đội tuyển Indonesia sẽ mạnh lên, nhưng không có gì đảm bảo được rằng khi đó Indonesia sẽ thắng đội tuyển Việt Nam”.

“Nguyên nhân là vì đội tuyển Việt Nam không yếu. Chúng ta có lực lượng rất đồng đều, có sự tự tin, cộng thêm việc chúng ta đã tìm ra được lối chơi phù hợp”, ông Lâm nói thêm.