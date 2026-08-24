Truyền thông Thái Lan nhận xét về kỷ nguyên bất bại của đội tuyển Việt Nam

Trong bài viết được đăng tải chiều 23/8, nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport viết: “Với việc dẫn trước hai bàn sau trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế cực lớn để vô địch ASEAN Cup lần thứ 4 trong lịch sử đội bóng này, sau ba lần lên ngôi vào các năm 2008, 2018 và 2024”.

“Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Thái Lan vào thứ tư tới đây (26/8), trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), trong trận chung kết lượt về. Đội tuyển Việt Nam chờ thời điểm giành được ngôi vô địch. Đây là kỷ nguyên của đội bóng có biệt danh “Những ngôi sao vàng””, Siam Sport viết thêm.

Đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ngày 22/8 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Tờ nhật báo thể thao của Thái Lan chỉ ra rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc), chưa có đội tuyển nào ở Đông Nam Á thắng được đội tuyển Việt Nam ở các giải quốc tế chính thức.

Siam Sport thông tin: “Tính luôn chiến thắng 2-0 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ngày 22/8 vừa rồi, HLV Kim Sang Sik đã có 25 trận bất bại liên tiếp từ khi ông Kim Sang Sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam”.

“Suốt hơn hai năm, HLV Kim Sang Sik chưa biết thất bại là gì. Trận thua gần nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời vị HLV người Hàn Quốc này là thất bại 1-2 trước Thái Lan vào ngày 10/9/2024, trên sân Mỹ Đình. Nhưng đấy chỉ là một trận giao hữu”, Siam Sport nói tiếp.

Cũng trên tờ Siam Sport, trong một bài báo khác, tờ báo này còn chỉ ra những điều đáng buồn hơn nữa cho đội tuyển Thái Lan, khi đối diện với đội tuyển Việt Nam: “Trận thua 0-2 của Voi chiến trước đội tuyển Việt Nam trên sân Rajamangala hôm 22/6 tạo nên một chương đáng buồn trong lịch sử của bóng đá Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam”.

Đội tuyển Việt Nam bất bại trước các đối thủ ở Đông Nam Á dưới thời HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Tuấn Bảo).

“Đội tuyển Thái Lan đã thua đội tuyển Việt Nam ba trận liên tiếp tại ASEAN Cup, cả trên sân nhà lẫn trên sân đối phương. Chưa hết, đấy cũng là lần đầu tiên sau 7 năm, đội tuyển Thái Lan thua trên sân nhà mà không ghi được bàn thắng nào. Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam dẫn trước Thái Lan hai bàn sau trận chung kết lượt đi ASEAN Cup.

Điều đáng lo ngại cho đội tuyển Thái Lan ở chỗ kỷ nguyên bất bại của đội tuyển Việt Nam có thể sẽ còn tiếp diễn, trong khi trận chung kết lượt về vào ngày 26/8 tới đây, đội tuyển Thái Lan buộc phải làm khách trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam”, Siam Sport nhận xét.

Cùng quan điểm với tờ Siam Sport, tờ Bola Sport của Indonesia bình luận: “Sau những chiến thắng trước Indonesia và Thái Lan, đội tuyển Việt Nam cho thấy họ rất hợp với các HLV người Hàn Quốc. Đằng sau thành công của đội tuyển Việt Nam thời gian qua là bóng dáng của các HLV đến từ xứ sở kim chi.

Những chiến binh sao vàng vừa tiến thêm một bước dài đến ngôi vô địch Đông Nam Á, sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi giải đấu năm nay. Các HLV người Hàn Quốc biến đội tuyển Việt Nam trở thành thế lực đáng gờm trong khu vực”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola Sport.