Xem trực tiếp trận tuyển Việt Nam và Malaysia ở đâu?

Tối nay (16/8), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lượt đi với Malaysia trên sân Kuala Lumpur. Đây là trận đấu then chốt với đoàn quân HLV Kim Sang Sik. Nếu giành kết quả tốt trên sân khách, đội tuyển Việt Nam sẽ rộng cửa bước vào trận chung kết.

Đội tuyển Việt Nam tự tin trước trận đấu với Malaysia (Ảnh: Mạnh Quân).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên nền tảng FPT Play và kênh VTV6. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với vị trí đầu bảng A khi có 10 điểm sau 4 trận. “Những chiến binh sao vàng” đã giành chiến thắng ba trận trước Indonesia, Campuchia, Timor Leste và hòa một trận trước Singapore.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội lớn giành chiến thắng khi Malaysia thiếu vắng 7 cầu thủ. Mới nhất, tiền vệ gốc Mỹ Wan Kuzain đã bị CLB chủ quản Sporting JAX triệu tập trở về để thi đấu ở giải hạng 2 Mỹ (USL Championship). Vì ASEAN Cup 2026 không phải là giải đấu của FIFA nên các CLB có quyền không nhả người hoặc triệu tập cầu thủ trở lại bất kỳ lúc nào.

Không chỉ vắng Wan Kuzain, Malaysia còn tổn thất nghiêm trọng ở tuyến giữa khi hàng loạt cầu thủ như Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Fazrul Amir Zaman và Aliff Haiqal đều vắng mặt trong phần còn lại của giải đấu. Engku Shakir Engku Yacob gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận lượt đi gặp đội tuyển Việt Nam. Trên hàng công, cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh cũng chưa đủ thể trạng tốt nhất và bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội tuyển Malaysia quyết tâm tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia khủng hoảng tuyến giữa. Ông cho biết: “Chúng tôi đang đối diện với vấn đề nghiêm trọng ở tuyến giữa. Điều đó khiến sức mạnh của đội bóng suy giảm.

Tuy nhiên, với tư cách là HLV trưởng, tôi phải giữ thái độ tích cực và lên kế hoạch tốt nhất dựa trên những con người có trong tay. Tinh thần của các cầu thủ ở mức rất cao trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam”.

Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik thể hiện quyết tâm lớn đánh bại Malaysia để lọt vào chung kết: “Chúng tôi rất vinh dự khi góp mặt ở bán kết. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại sự ủng hộ của người hâm mộ, hướng tới mục tiêu chung là giành quyền vào chung kết. Ở trận bán kết đầu tiên gặp Malaysia, chúng tôi sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất”.

Phân tích về sức mạnh của Malaysia, HLV Kim Sang Sik nhận định đối thủ đang có sự cân bằng tốt. “Malaysia thường sử dụng sơ đồ 4-4-2, điều đó cho thấy họ có sự cân bằng tốt trong lối chơi, họ là một đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ chủ động phân tích điểm yếu của đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày mai và hy vọng giành được kết quả khả quan”, chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Malaysia: Azri Ghani; Ruventhiran, Shamsul Fazili, Rodney Celvin, Ibrahim Manusi; Daryl Sham, Aliff Haiqal, Sergio Aguero; Syafid Ahmad, Sumareh, Paulo Josue.