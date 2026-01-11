Bác sĩ túc trực đảm bảo y tế tại Giải bóng đá sinh viên Việt Nam

Mới đây, Lễ khai mạc Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV (vòng loại khu vực TPHCM) đã chính thức diễn ra trong không khí sôi động và tràn đầy nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ.

Đồng hành tại sự kiện, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã bố trí đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng cùng trang thiết bị y tế túc trực tại sân, sẵn sàng thực hiện công tác sơ cấp cứu, chăm sóc chấn thương và xử lý các tình huống y tế phát sinh.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn dự Lễ khai mạc Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV (Ảnh: BTC).

Ngay trong ngày khai mạc, các trận đấu đầu tiên của mùa giải đã chính thức khởi tranh, mở màn cho một không khí thi đấu sôi nổi và đầy hứng khởi. Từ những phút đầu tiên của giải đấu, đội ngũ y tế của bệnh viện đã túc trực làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cầu thủ.

Qua đó, bệnh viện khẳng định cam kết sát cánh cùng thể thao sinh viên, với tinh thần "Bền thể lực - Vững bản lĩnh Việt", giúp các vận động viên tự tin thi đấu và cống hiến hết mình trên sân cỏ.

"Thông qua việc đồng hành cùng giải đấu, chúng tôi mong muốn góp phần củng cố nền tảng an toàn thi đấu, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, đồng thời lan tỏa thông điệp đề cao chăm sóc sức khỏe và bảo vệ thể lực cho sinh viên tham gia thể thao.

Chúc giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp, chúc các đội bóng thi đấu fair play (công bằng), bùng nổ cảm xúc và chinh phục những cột mốc mới", đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn nói.

Bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Nam Sài Gòn túc trực đảm bảo y tế tại chương trình (Ảnh: BTC).

Trong năm 2025, Bệnh viện Nam Sài Gòn được ban tổ chức nhiều hoạt động, giải thưởng lớn tin tưởng lựa chọn đồng hành.

Đơn vị cũng để lại nhiều dấu ấn nổi bật từ hoạt động nội bộ đến các chương trình thiện nguyện, song song với sự phát triển chuyên môn điều trị. Nhiều kỹ thuật hiện đại, tiên tiến được Bệnh viện Nam Sài Gòn triển khai, trên tinh thần "Tất cả vì người bệnh".