Anna Leigh Waters và Anna Bright dễ dàng tiến vào chung kết đôi nữ

Ngay từ khi bắt đầu trận đấu, Waters và Bright đã thiết lập một thế trận tấn công rực lửa. Với những cú đánh đầy uy lực từ cuối sân kết hợp cùng khả năng phản xạ tuyệt vời tại vạch bếp, bộ đôi hạt giống số 1 đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Anna Water thể hiện sức mạnh vượt trội hơn hẳn đối thủ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Mặc dù Tina Pisnik và Jessie Irvine đều là những tay vợt có kinh nghiệm tại hệ thống PPA Tour nhưng không thể tìm ra phương án hóa giải những pha điều bóng biến ảo của đối thủ. Set đấu đầu tiên kết thúc chóng vánh với tỷ số 11-3 nghiêng về phía Waters và Bright.

Bước sang set đấu thứ hai, kịch bản không có nhiều thay đổi. Anna Leigh Waters tiếp tục phô diễn kỹ thuật cá nhân thượng thừa với những cú dink bóng tinh tế, trong khi Anna Bright cho thấy sự ổn định tuyệt đối trong khâu phòng ngự.

Càng thi đấu, bộ đôi này càng cho thấy sự ăn ý kỳ lạ, gần như không để lộ bất kỳ sơ hở nào cho đối phương khai thác.

Trận đấu khép lại với tỷ số set 2 là 11-2. Chiến thắng chung cuộc 2-0 sau chưa đầy 30 phút thi đấu là minh chứng đanh thép cho vị thế độc tôn của cặp đôi Waters - Bright trên bản đồ pickleball thế giới hiện nay.

Cặp đôi số 1 thế giới tiến vào chung kết đôi nữ PPA Tour Hanoi Cup 2026 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Với phong độ hủy diệt hiện tại, Anna Leigh Waters và Anna Bright đang là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch nội dung đôi nữ chuyên nghiệp. Đối thủ của họ trong trận chung kết là cặp đôi Hurricane Tyra Black - Catherine Parenteau.

Trận chung kết đôi nữ chuyên nghiệp sẽ diễn ra vào sáng ngày 5/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).