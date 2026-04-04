Trương Vinh Hiển đánh bại tay vợt top 2 thế giới, giành vé vào chung kết

Ngay từ set đấu đầu tiên, Trương Vinh Hiển đã nhập cuộc đầy tự tin với những pha điều bóng biến hóa. Dù Staksrud nỗ lực bám đuổi từng điểm số bằng kinh nghiệm dày dặn, nhưng sự cộng hưởng từ bản lĩnh và một chút may mắn ở những pha bóng leo lưới đã giúp Vinh Hiển chiếm ưu thế. Đặc biệt, những tình huống khiếu nại VAR chính xác đã giúp tay vợt chủ nhà khép lại set 1 với tỷ số 11-7.

Trương Vinh Hiển trong trận đấu với Federico Staksrud (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt Top 2 thế giới đã lên tiếng đúng lúc trong set 2. Federico Staksrud nhanh chóng lấy lại thế trận, liên tục dẫn điểm cách biệt và buộc Vinh Hiển vào thế chống đỡ vất vả. Set đấu kết thúc chóng vánh 11-4 nghiêng về phía tay vợt người Argentina, đưa trận bán kết vào set đấu quyết định.

Set 3 chứng kiến màn tra tấn thể lực và ý chí của cả hai tay vợt. Vinh Hiển bùng nổ với chuỗi điểm liên tiếp từ những pha xử lý kỹ thuật điêu luyện, buộc Staksrud phải sử dụng quyền nghỉ y tế nhằm ngắt mạch hưng phấn của đối thủ.

Sự tinh quái của tay vợt người Argentina đã phát huy tác dụng khi anh lập tức rút ngắn khoảng cách ngay khi trở lại sân.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những pha bóng cuối cùng. Dù đã dẫn trước tới 10-6, nhưng Vinh Hiển phải mất rất nhiều thời gian mới có thể dứt điểm trận đấu. Ở điểm quyết định đầy căng thẳng, trọng tài biên ban đầu xác định cú đánh của Vinh Hiển đưa bóng ra ngoài sân. Trong sự nín lặng của cả nhà thi đấu, tay vợt Việt Nam quyết định sử dụng quyền xem lại VAR cuối cùng.

Trương Vinh Hiển ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi, trọng tài chính dõng dạc tuyên bố: "Bóng trong sân". Cung Điền kinh Mỹ Đình vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột độ khi chiến thắng chính thức thuộc về Trương Vinh Hiển.

Chiến thắng này giúp Trương Vinh Hiển giành quyền vào trận chung kết đơn nam pro giải PPA Tour Hanoi Cup 2026. Giờ đây, mọi ánh mắt đang hướng về trận bán kết 2 giữa Lý Hoàng Nam và Dylan Frazier.

Nếu Hoàng Nam giành chiến thắng, người hâm mộ thủ đô sẽ được chứng kiến một trận chung kết nội bộ lịch sử ngay trên sân nhà, kịch bản trong mơ đối với thể thao Việt Nam tại hệ thống PPA Tour danh giá.