Alex Pereira hạ đối thủ trong 80 giây, giành đai vô địch UFC

Sự kiện UFC 320 đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất lịch sử hạng dưới nặng. Võ sĩ người Brazil, Alex Pereira chỉ mất vỏn vẹn 80 giây để khiến cả thế giới MMA (võ tổng hợp tự do) phải câm lặng. Đây là minh chứng cho những lời hoài nghi về tuổi tác hay giới hạn của anh hoàn toàn là phù phiếm.

Alex Pereira dồn ép đối thủ ngay khi trận đấu bắt đầu (Ảnh: Getty).

Sau thất bại đau đớn trước Magomed Ankalaev tại UFC 313, nhiều người từng tin rằng ngôi sao người Brazil này đã hết thời. Giờ đây, anh đã đáp trả một cách mạnh mẽ nhất.

Ngay khi tiếng chuông khai cuộc vang lên, Alex Pereira đã thể hiện rõ ý đồ áp đảo. Võ sĩ từng là nhà vô địch hai hạng cân chủ động dồn ép đối thủ bằng các cú đá chân sở trường và tìm cách khống chế khoảng cách.

Trong khi đó, Ankalaev (người từng đánh bại Pereira tại UFC 313) lại tỏ ra thận trọng và chậm chạp. Chính sự chậm chạp trong cách nhập trận này đã khiến Ankalaev phải trả giá đắt.

Khoảnh khắc quyết định đến ở giây 85 của hiệp một. Pereira tung cú đòn tay phải như búa bổ, đánh gục Ankalaev xuống sàn đấu. Không bỏ lỡ thời cơ, tay đấm người Brazil lao lên, tung liên tiếp các cú cùi chỏ chính xác buộc trọng tài phải can thiệp và chính thức dừng trận đấu.

Chiến thắng này không chỉ giúp Pereira lấy lại chiếc đai Light Heavyweight mà còn khẳng định vị thế của anh như một trong những võ sĩ nguy hiểm nhất của UFC hiện tại.

Ở tuổi 38, hành trình của Alex Pereira là minh chứng cho những nỗ lực phi thường. Anh đã đi từ một võ sĩ kickboxing, kiếm sống bằng nghề trong xưởng lốp xe ở Sao Paulo (Brazil), đến việc trở thành nhà vô địch hai hạng cân UFC.

Dù từng gục ngã đau đớn trước Ankalaev, Pereira đã tái sinh mạnh mẽ, viết tiếp câu chuyện thăng trầm đầy bản lĩnh của mình.

Alex Pereira hạ gục đối thủ một cách chóng vánh (Ảnh: Getty).

“Tôi đã hứa đây sẽ là một màn trình diễn. Tôi biết mình sẽ làm được theo cách này. Những ai không tin, giờ thì hãy tin vào điều đó”, Pereira tuyên bố ngắn gọn sau trận đấu.

Với kết quả này, Pereira đã đưa hạng dưới nặng UFC sôi động trở lại. Giới chuyên môn tin rằng tay đấm người Brazil sẽ sớm phải bảo vệ đai trước những đối thủ tiềm năng như cựu vương Jamahal Hill hoặc Jiri Prochazka, hứa hẹn tạo ra những trận chiến hấp dẫn trong tương lai.