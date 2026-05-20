Carlos Alcaraz có thể vắng mặt ở Wimbledon

Theo thông tin từ cựu tay vợt số 4 thế giới Greg Rusedski, chấn thương cổ tay của Alcaraz nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì người hâm mộ hình dung và khả năng tay vợt người Tây Ban Nha vắng mặt ở Wimbledon 2026 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cựu tay vợt người Anh, Greg Rusedski nêu quan điểm: "Alcaraz sẽ không trở lại ở Wimbledon năm nay. Cậu ấy đang làm điều đúng đắn bởi sức khỏe là tài sản lớn nhất. Carlos không muốn trở thành Del Potro thứ hai".

Alcaraz đang trải qua giai đoạn khó khăn của mùa giải (Ảnh: ATP).

Trong quá khứ, tay vợt Del Potro sở hữu cú thuận tay đáng kinh ngạc ở các giải đấu ATP, anh từng đánh bại cả Roger Federer lẫn Rafael Nadal để vô địch US Open 2009. Tuy nhiên, những ca phẫu thuật cổ tay liên tiếp đã bào mòn sự nghiệp của tay vợt người Argentina.

Del Potro cố gắng tái xuất sớm, nhưng anh lại chấn thương và nghỉ thi đấu dài hạn trong vài năm, trước khi sa sút phong độ. Đó là lý do Greg Rusedski lo lắng Alcaraz đi vào vết xe đổ của Del Potro

Alcaraz khởi đầu mùa giải với chức vô địch Australian Open và Qatar Open. Tuy nhiên, ở 5 giải ATP Masters 1000 năm nay, Alcaraz thi đấu kém ấn tượng cũng như không tham dự và nhìn Jannik Sinner thâu tóm đầy đủ 5 chức vô địch.

Với việc vắng mặt ở Roland Garros 2026 tại Pháp, Alcaraz chắc chắn sẽ bị tay vợt số một thế giới Jannik Sinner bỏ xa trên bảng xếp hạng ATP. Thậm chí, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn với Alcaraz nếu anh tiếp tục vắng mặt ở Wimbledon 2026.