Alcaraz hiên ngang vào tứ kết, Djokovic thua ngược trước Draper

Jack Draper đã tạo nên một trong những chiến thắng vang dội nhất sự nghiệp vào sáng 12/3 tại Indian Wells Masters, khi anh đánh bại nhà vô địch năm lần Novak Djokovic với tỷ số 4-6, 6-4, 7-6(5) trong một trận đấu đầy kịch tính. Chiến thắng này giúp tay vợt người Anh tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu tại giải ATP Masters 1000 và giành vé vào tứ kết.

Draper ngược dòng đánh bại Djkovic (Ảnh: Getty).

Draper chỉ mới tham dự giải ATP Tour thứ hai kể từ US Open tháng 8 năm ngoái, anh đã không thể kết thúc trận đấu khi dẫn 5-4 ở set quyết định, đẩy cuộc so tài vốn đã căng thẳng lên đỉnh điểm. Cả hai tay vợt đã liên tục đẩy nhau đến giới hạn thể lực trong suốt trận đấu.

“Tôi bước ra sân tối nay và giành chiến thắng nhờ sự quyết tâm, cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề, chơi hết khả năng và giữ thái độ tích cực. Tôi tự hào về cách mình lấy lại tinh thần. Tôi đã không thi đấu nhiều trên Tour trong một thời gian dài, vì vậy việc đánh bại những tay vợt hàng đầu đòi hỏi sự tự tin. Đó là khoảnh khắc khó khăn với tôi, nhưng cũng là điều tôi đang dần quen lại kể từ khi trở lại. Tôi đã tái lập thế trận rất tốt và điều đó khiến tôi thật sự tự hào”, Draper chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ngay trên sân.

Trận đấu chứng kiến những pha đôi công mạnh mẽ từ cuối sân. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là ở game đầu tiên của set quyết định, khi Djokovic giành chiến thắng trong một pha bóng kéo dài tới 26 cú đánh, một trong những pha bóng hấp dẫn nhất mùa giải, khiến khán giả đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

Djokovic nhiều lần tỏ ra khó khăn trong việc lấy lại nhịp thở sau các pha bóng dài, trong khi Draper càng chơi càng hay, tung ra những cú đánh uy lực và không chịu lùi bước. Dù Djokovic từng dẫn 0/40 khi Draper giao bóng ở game 5-4 của set quyết định và giành break, tay vợt 24 tuổi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để thắng trong loạt tie-break quyết định.

Draper mới trở lại thi đấu sau thời gian dài chấn thương (Ảnh: Getty).

“Được trở lại sân đấu trong vài tuần qua thực sự là cảm xúc đặc biệt với tôi và tôi rất biết ơn điều đó. Và được thi đấu với Novak, tay vợt vĩ đại nhất với tôi, người mà tôi đã ngưỡng mộ và theo dõi từ khi còn nhỏ. Làm được điều này khiến tôi vô cùng tự hào về bản thân", Draper nói thêm.

Với chiến thắng này, Draper cân bằng thành tích đối đầu 1-1 với Djokovic trong loạt đối đầu. Đây là lần đầu hai người gặp lại nhau kể từ Wimbledon 2021, thời điểm Draper vẫn còn đứng ngoài Top 200 trên bảng xếp hạng của ATP.

Mùa trước, Draper trải qua năm thi đấu thành công nhất sự nghiệp khi vươn lên vị trí số 4 thế giới. Tuy nhiên, tay vợt ba lần vô địch ATP Tour buộc phải kết thúc mùa giải sớm vào tháng 9 do chấn thương ở tay. Anh trở lại thi đấu tháng trước trong trận Davis Cup gặp Na Uy trước khi dự giải ATP 500 tại Dubai.

Hiện Draper chịu áp lực bảo vệ danh hiệu lớn nhất sự nghiệp, hạt giống số 14 vẫn đang vượt qua thử thách một cách ấn tượng. Đối thủ tiếp theo của Draper là á quân hai lần Daniil Medvedev, người đã đánh bại tay vợt Mỹ Alex Michelsen 6-2, 6-4. Medvedev từng thắng Draper trong lần gặp duy nhất giữa hai người tại Italian Open cách đây hai năm.

Về phía Djokovic, anh đặt mục tiêu gia nhập nhóm những tay vợt duy nhất từng 10 lần vào tứ kết Indian Wells trong lịch sử giải, cùng các đối thủ lớn Roger Federer (13 lần) và Rafael Nadal (12 lần). Tay vợt 38 tuổi rời California với thành tích mùa giải 7 thắng, 2 thua, trong đó anh từng vào chung kết Australian Open nhưng thất bại trước tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz.

Alcaraz đang duy trì phong độ cao tại Indian Wells Masters (Ảnh: Getty).

Carlos Alcaraz tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên ATP Tour năm 2026 với chiến thắng ấn tượng trước Casper Ruud tại vòng bốn Indian Wells Masters vào sáng 12/3, để giành vé vào tứ kết.

Tay vợt số 1 thế giới đã thể hiện một phong độ điềm tĩnh nhưng đầy sức hút, giành chiến thắng 6-1, 7-6(2) để tiến vào tứ kết Indian Wells Masters năm thứ 5 liên tiếp. Alcaraz hai lần vô địch giải ATP Masters 1000 trên mặt sân cứng này, anh đã có khởi đầu bùng nổ trước khi đứng vững trước sự cải thiện của Ruud ở set hai, nâng thành tích đối đầu lên 6-1.

“Thành thật mà nói, set đầu tiên của tôi gần như không thể bị đánh bại. Tôi thực sự rất vui khi có thể chơi ở đẳng cấp như vậy. Tôi hạnh phúc khi giành quyền đi tiếp và hy vọng có thể duy trì phong độ này ở vòng tới", Alcaraz chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.

“Tôi nghĩ mình có thể vừa tận hưởng trận đấu, vừa nhanh chóng tập trung trở lại. Tôi cố gắng chơi với phong độ tốt nhất ở từng điểm số, nhưng khi có một pha bóng đáng để mỉm cười thì tôi cũng làm vậy. Hôm nay là như thế. Casper có nhiều pha bóng rất hay và tôi phải tận hưởng điều đó. Đó cũng là lý do cả hai chúng tôi chơi tennis”, anh nói thêm.

Với chiến thắng sau 91 phút, Alcaraz đã kéo dài chuỗi bất bại của mình trong năm 2026 lên con số 15 trận. Tay vợt người Tây Ban Nha trước đó đã đăng quang tại Australian Open hồi tháng 1, trước khi giành thêm danh hiệu tại Qatar Open ở Doha. Đối thủ tiếp theo của anh tại sa mạc California sẽ là một cựu vô địch khác, nhà vô địch năm 2021 Cameron Norrie.