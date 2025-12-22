Cựu tuyển thủ quần vợt Lê Quốc Khánh cảm ơn giải Dân trí Open

Lê Quốc Khánh năm nay 43 tuổi, anh từng nhiều năm khoác áo đội tuyển quần vợt Việt Nam, tham dự giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup.

Hiện tại, Lê Quốc Khánh đã chính thức giã từ làng banh nỉ chuyên nghiệp. Sáng 22/12, trong một sự kiện diễn ra ở TPHCM, cựu tuyển thủ quần vợt quốc gia này nói: “Ở độ tuổi này, tôi cảm thấy mình không còn phù hợp để thi đấu quần vợt đỉnh cao nữa. Tôi quyết định chuyển sang chơi môn thi đấu mới”.

Cựu tuyển thủ quần vợt quốc gia Lê Quốc Khánh (thứ 5 từ phải sang) vô địch nội dung đôi nam mở rộng giải Pickleball Dân trí năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

“Giải đấu có quy mô lớn đầu tiên mà tôi tham dự chính là giải Pickleball Dân trí Open, diễn ra hồi tháng 7 năm nay. Với tôi đây là giải đấu rất quan trọng. Nếu năm tới, báo Dân trí vẫn tổ chức giải đấu này, tôi sẽ tiếp tục tham dự. Ngoài ra, ngày nào báo Dân trí còn tổ chức giải, tôi sẽ còn đăng ký thi đấu”, Lê Quốc Khánh khẳng định.

Hồi đầu tháng 7 năm nay, Quốc Khánh cùng với đồng đội Minh Luân giành ngôi vô địch đôi nam mở rộng, thuộc giải Pickleball do báo Dân trí tổ chức.

Giải đấu đấy là cột mốc đánh dấu việc cựu tuyển thủ quốc gia này chuyển từ quần vợt chuyên nghiệp sang Pickleball. Lê Quốc Khánh mới đây cũng cam kết với đối tác đồng hành Soxter về việc anh sẽ cạnh tranh các danh hiệu trong nước và quốc tế, bao gồm chuỗi giải PPA danh giá.

Lê Quốc Khánh chia sẻ: “Tôi sẽ phấn đấu và tập luyện nghiêm túc, để đủ sức cạnh tranh các danh hiệu ở các giải đấu Pickleball trong nước và quốc tế. Từ việc thi đấu quần vợt cho đến thi đấu Pickleball, tôi phải thay đổi không ít, để phù hợp với môn chơi mới, nhưng tôi sẽ nỗ lực”.