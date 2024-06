5 cầu thủ "không vui" khi Ten Hag tiếp tục ở lại Man Utd

Trước trận chung kết FA Cup, mọi dấu hiệu đều hướng tới việc chiến lược gia người Hà Lan sẽ bị Man Utd sa thải do đội bóng cán đích ở vị trí thứ 8 đáng thất vọng tại Premier League. Tuy nhiên, chiến thắng trước Man City tại sân vận động Wembley và sự ủng hộ của cổ động viên sau đó dành cho Ten Hag đã giúp ông ghi điểm mạnh mẽ.

HLV Kieran McKenna của Ipswich Town được đồn đoán thay thế Ten Hag nhưng ông đã ký hợp đồng mới tại Portman Road. Gareth Southgate, Thomas Tuchel và Graham Potter đều được đề cập là những người có thể thay thế nhưng rốt cuộc những ông chủ mới từ INEOS vẫn đặt niềm tin ở Ten Hag.

Mặc dù việc Ten Hag ở lại có thể được hầu hết thành viên trong đội bóng hoan nghênh, nhưng ít nhất có 5 cầu thủ không thể vui khi thấy huấn luyện viên người Hà Lan ở lại. Điều này không hẳn do mối quan hệ cá nhân của họ rạn nứt mà là do thời gian thi đấu của họ có thể bị ảnh hưởng do Ten Hag ở lại.

Mối quan hệ giữa Ten Hag và Sancho đã kết thúc (Ảnh: M.E.N).

Người không vui đầu tiên chắc chắn là Jadon Sancho. Mối quan hệ của cầu thủ người Anh với Ten Hag dường như không còn khả năng hàn gắn vào thời điểm này khi anh đã bị trục xuất khỏi đội từ tháng 9 năm ngoái.

Ten Hag ở lại có nghĩa không có tương lai cho Sancho ở Old Trafford. Một vài nguồn tin cho biết Man Utd sẵn sàng để Sancho ra đi ngay trong hè năm nay nếu nhận được 50 triệu bảng phí chuyển nhượng. Nếu Sancho rời câu lạc bộ, nhiều người hy vọng rằng Amad Diallo sẽ được trao nhiều cơ hội hơn trong đội hình xuất phát.

Vào cuối mùa giải trước, cầu thủ người Bờ Biển Ngà được trao nhiều cơ hội hơn ở đội một nhưng Ten Hag dường như vẫn thích Antony hơn. Nếu tiền vệ người Brazil ở lại, Amad có thể không có mặt thường xuyên trong đội hình đăng ký thi đấu. Điều đó khiến cầu thủ này hoàn toàn không hài lòng, rất có thể nếu mọi thứ vẫn như ở mùa giải vừa qua, Amad sẽ ra đi vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm tới để cứu vãn sự nghiệp.

Facundo Pellistri là một cầu thủ chạy cánh trẻ khác có vẻ sẽ ra đi dưới thời Ten Hag. Cầu thủ người Uruguay không được chiến lược gia người Hà Lan tin tưởng, thậm chí ở vị trí dự bị, vì vậy các ông chủ của Man Utd đang xem xét khả năng bật đèn xanh cho anh ra đi.

Mùa đông năm ngoái, Altay Bayindir chắc hẳn phải tự hỏi làm thế nào Andre Onana vẫn giữ được vị trí trong đội. Đôi khi, thủ thành người Cameroon đã trở thành gánh nặng cho đội, bản thân anh cũng thừa nhận rằng cảm thấy lo lắng về vị trí của mình trong đội hình xuất phát sau khi trở về tham dự Cúp các quốc gia châu Phi.

Dẫu vậy Ten Hag vẫn tin tưởng Onana bất chấp mọi vấn đề. Điều đó làm dấy nên câu hỏi liệu thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ có cơ hội ra sân thường xuyên cho Man Utd hay không, thậm chí anh không được sử dụng nhiều ở các giải đấu cúp. Ở tuổi 26 tuổi, Bayindir chắc chắn đang tự đặt câu hỏi liệu việc chuyển đến Old Trafford có phải bước đi đúng đắn hay không.

Cuối cùng, việc Ten Hag ở lại sẽ là thảm họa đối với Christian Eriksen. Cầu thủ người Đan Mạch không còn được hàng đầu do sự xuất hiện của Kobbie Mainoo và bây giờ có vẻ như dưới thời Ten Hag, tuyển thủ người Đan Mạch sẽ không giành lại được vị trí của mình.

Eriksen bày tỏ sự thất vọng vì thiếu số phút thi đấu trong mùa giải vừa qua và sẽ xem xét các lựa chọn khi sự nghiệp của anh bắt đầu bước vào giai đoạn kết thúc. Có lẽ việc quay trở lại Brentford đang nằm trong kế hoạch của Eriksen.