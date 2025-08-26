25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

Cuốn sách “25 năm hành trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam” được khởi thảo từ tháng 8/2024 và hoàn thành vào tháng 7/2025, là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, công phu với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, cộng tác viên.

Nội dung sách khái quát chặng đường 25 năm từ khi bóng đá chuyên nghiệp ra đời tại Việt Nam năm 2000, phản ánh những dấu mốc quan trọng, các chuyển biến tích cực về tổ chức, quản lý, đào tạo, thi đấu và sự đồng hành của doanh nghiệp, người hâm mộ.

Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: VFF).

Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã tạo nền tảng cho những bước tiến lớn của các đội tuyển quốc gia và CLB trên đấu trường quốc tế: từ hai chức vô địch AFF Cup, hai lần lọt vào tứ kết Asian Cup, lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, đến hàng loạt thành tích nổi bật của các đội tuyển trẻ.

Ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF, Phó Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn cuốn sách nhấn mạnh: “Có thể nói rằng, từ những bước đi đầu tiên vào năm 2000, Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã có sự thay đổi căn bản về phương thức quản lý, vận hành và phát triển. Nhưng điều quan trọng hơn là đã khơi dậy một tư duy mới – tư duy phát triển bóng đá gắn liền với hội nhập, hiện đại và bền vững.

Chính tư duy ấy đã đưa bóng đá Việt Nam từ chỗ non trẻ trở thành một nền bóng đá có bản sắc, gắn kết chặt chẽ với cộng đồng, và có vị trí ngày càng rõ nét trên bản đồ của bóng đá khu vực cũng như châu lục. Cuốn sách “25 năm hành trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam” được giới thiệu hôm nay vì thế không chỉ để nhìn lại, mà còn để hướng tới tương lai.

Những thành tựu đạt được đã nhắc nhở chúng ta rằng, con đường phát triển bóng đá chuyên nghiệp là lựa chọn đúng đắn, nhưng cũng đòi hỏi sự kiên định, đổi mới và quyết tâm lớn lao hơn nữa. Trách nhiệm của chúng ta – những người đang tham gia vào sự nghiệp phát triển bóng đá Việt Nam, dù trực tiếp hay gián tiếp – là tiếp tục nỗ lực để nuôi dưỡng khát vọng, nâng tầm giải đấu, nâng cao chất lượng về chuyên môn và hình ảnh, không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, để bóng đá Việt Nam thật sự vươn xa.

VFF mong rằng cuốn sách sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau, để mỗi cầu thủ, mỗi HLV, mỗi nhà quản lý và người hâm mộ đều thấy rõ vai trò, sứ mệnh của mình trong hành trình chung. Và trên hết, để chúng ta tiếp tục cùng chung tay viết nên những trang sử mới rực rỡ, đưa bóng đá Việt Nam đến gần hơn với những mục tiêu lớn lao mà người hâm mộ hằng mong đợi”.