10 bản hợp đồng mới được mong chờ nhất tại Ngoại hạng Anh

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-26 đang đến gần, các câu lạc bộ của Anh chi ra hàng trăm triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ. Danh sách 10 tân binh dưới đây được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động lớn tại các câu lạc bộ mới của họ.

1. Florian Wirtz - Liverpool

Florian Wirtz (Ảnh: Getty).

Dù Wirtz đã ra mắt trong trận Community Shield vào chủ nhật vừa qua, sự xuất hiện của tiền vệ người Đức tại Liverpool vẫn đang tạo nên một làn sóng phấn khích lớn. Wirtz được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố chủ chốt, dẫn dắt hàng công của nhà đương kim vô địch Premier League.

Trong 63 trận đấu tại Bundesliga dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso tại Bayer Leverkusen, Wirtz đã chứng minh đẳng cấp vượt trội với 21 bàn thắng và 25 pha kiến tạo. Anh không chỉ là ngôi sao sáng nhất mà còn là nhạc trưởng điều khiển một trong những hàng công hiệu quả nhất châu Âu.

Với vai trò kiến thiết chính tại Anfield, Wirtz được đánh giá là đã hòa nhập hoàn hảo với lối chơi của Liverpool. Khả năng sáng tạo, nhãn quan chiến thuật và kỹ năng dứt điểm của anh hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ, khuấy động Premier League mùa giải này.

2. Viktor Gyokeres - Arsenal

Viktor Gyokeres (Ảnh: Getty).

Arsenal đã ba lần liên tiếp về nhì tại Ngoại hạng Anh, cho thấy sự thiếu hụt chất lượng đáng kể trong cuộc đua vô địch. Cụ thể, họ kém nhà vô địch lần lượt 5, 2 và 10 điểm, đồng thời ghi ít hơn 6, 5 và 17 bàn thắng trong các mùa giải gần nhất.

Mặc dù đã có những cải thiện đáng kể ở mùa giải trước, "Pháo thủ" vẫn đối mặt với thách thức lớn trong việc thu hẹp khoảng cách với ngôi vương. Tuy nhiên, hy vọng đang được thắp sáng với sự bổ sung Viktor Gyokeres, tiền đạo đã ghi tới 97 bàn sau 102 trận cho Sporting CP.

Đây là một động thái được nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn theo dõi Arsenal dưới thời Mikel Arteta mong đợi. Câu hỏi về việc liệu đội bóng sẽ ra sao nếu sở hữu một trung phong thực sự xuất sắc dường như đã có lời giải đáp, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho "Pháo thủ".

3. Evann Guessand - Aston Villa

Evann Guessand (Ảnh: Getty).

Thị trường chuyển nhượng tưởng chừng ảm đạm với Aston Villa đang dần sôi động khi mùa giải mới cận kề. Đầu tháng 8, Aston Villa đã hoàn tất bản hợp đồng Evann Guessand từ Nice, sau khi tiền đạo người Bờ Biển Ngà ghi dấu ấn với 12 bàn thắng và 9 pha kiến tạo tại Ligue 1 mùa trước.

Nhà báo Tanguy Mantovani của TNT Sports (thường trú ở Pháp) đã dành những lời khen ngợi cho tân binh của Aston Villa. "Anh ấy khá đa năng. Guessand chủ yếu chơi ở vị trí số 9 nhưng cũng có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ cánh. Mùa giải vừa qua, Guessand thường xuyên xuất hiện ở cánh phải và ghi phần lớn các bàn thắng từ vị trí này. Anh ấy cũng thường xuyên chơi ở cánh trái khi khoác áo đội tuyển Bờ Biển Ngà", Mantovani nhận xét.

Mantovani tiếp tục phân tích: "Về mặt thể chất, Guessand sở hữu nhiều phẩm chất. Anh ấy vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ, có kỹ thuật cá nhân tốt và rất thích rê bóng. Mùa trước, Guessand thi đấu trong một đội hình có lối chơi pressing cường độ cao, vì vậy anh ấy đã học được cách trở thành "hậu vệ số một" của đội và có thể hoàn toàn tin tưởng vào khả năng này".

Việc bổ sung Guessand vào hàng công vốn đã có Ollie Watkins, Leon Bailey, Morgan Rogers và nhiều cái tên khác hứa hẹn sẽ tạo nên một sức mạnh tấn công đáng gờm cho Aston Villa.

4. Maxim De Cuyper – Brighton

Maxim De Cuyper (Ảnh: Getty).

Bốn năm trước, Brighton đã gây tiếng vang khi chiêu mộ Marc Cucurella, 23 tuổi, từ Getafe. Chỉ một năm sau, họ thu về gấp ba lần số tiền đầu tư khi bán anh cho Chelsea, minh chứng cho khả năng nhìn người và phát triển cầu thủ của đội bóng bờ biển phía Nam nước Anh.

Mùa hè này, Brighton tiếp tục áp dụng công thức tương tự khi ký hợp đồng với Maxim De Cuyper từ Club Brugge. De Cuyper lớn hơn Cucurella một tuổi vào thời điểm chuyển nhượng và được mua với mức giá cao hơn một chút so với người tiền nhiệm.

Những nhận định về De Cuyper có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc với Cucurella: một hậu vệ cánh năng nổ, có khả năng phòng ngự nhưng phát huy tối đa hiệu quả khi được đẩy cao hơn trên sân. Sự linh hoạt này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lựa chọn chiến thuật cho Brighton.

5. Estevao - Chelsea

Estevao (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh Chelsea đang ráo riết tìm kiếm những tài năng trẻ sáng giá, cái tên Estevao, 18 tuổi, đang thu hút mọi sự chú ý, vượt qua cả những gương mặt quen thuộc như Joao Pedro, Liam Delap hay Jamie Gittens.

Estevao là một hiện tượng đến từ Brazil, anh đã xô đổ hàng loạt kỷ lục ghi bàn và kiến tạo dành cho cầu thủ "tuổi teen" tại quê nhà, những kỷ lục trước đây do siêu sao Neymar nắm giữ. Điều này cho thấy tiềm năng phi thường của cầu thủ trẻ này.

Mặc dù nhận được nhiều lời đề nghị cho mượn, Chelsea đã quyết định giữ Estevao ở lại đội một, một động thái cho thấy niềm tin lớn của câu lạc bộ vào khả năng đóng góp sớm của anh. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Estevao không chỉ là một tài năng triển vọng mà còn được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động ngay lập tức.

Những màn trình diễn ấn tượng của Estevao trong các trận đấu giao hữu trước mùa giải, đặc biệt là trước Bayer Leverkusen và AC Milan, đã khiến người hâm mộ Chelsea không khỏi phấn khích. Sự xuất hiện của anh hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho đội hình The Blues trong tương lai gần.

6. Kiernan Dewsbury-Hall - Everton

Kiernan Dewsbury-Hall (Ảnh: Getty).

Kiernan Dewsbury-Hall, từ một tân binh đầy hứa hẹn, đã chính thức chia tay Chelsea chỉ sau một mùa giải ngắn ngủi. Dù vậy, tiền vệ này vẫn kịp bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình chức vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup.

Nhiều người hâm mộ theo dõi sát sao Chelsea có thể so sánh Dewsbury-Hall với trường hợp của Danny Drinkwater. Tuy nhiên, thực tế ở một đội bóng với nhiều ngôi sao đã thành danh, việc Dewsbury-Hall lựa chọn ra đi là một quyết định khôn ngoan. Mục tiêu của anh là trở thành một tiền vệ số 8 hoặc số 10 chủ chốt cho các đội bóng có đẳng cấp thấp hơn Chelsea một hoặc hai bậc.

Hiện tại, Everton đang nổi lên như một bến đỗ tuyệt vời cho cầu thủ 26 tuổi. Đội bóng vùng Merseyside đang tìm kiếm sự bổ sung sức mạnh cho tuyến giữa, và Dewsbury-Hall không chỉ có cơ hội ra sân thường xuyên mà còn có thể trở thành một nhân tố chủ chốt trong đội hình của The Toffees.

Cần nhớ rằng chỉ một năm trước, Dewsbury-Hall đã đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch thăng hạng của Leicester City. Màn trình diễn đỉnh cao của anh vẫn chưa được thể hiện trọn vẹn tại Premier League, và đây có thể là cơ hội để anh chứng minh giá trị của mình.

7. Rayan Cherki – Man City

Rayan Cherki thi đấu trong màu áo Man City (Ảnh: Getty).

Chuyên gia bóng đá Julien Laurens của TNT Sports đã không tiếc lời ca ngợi Rayan Cherki, gọi anh là "một trong những kỹ thuật viên xuất sắc nhất châu Âu hiện nay" và nhấn mạnh khả năng sử dụng cả hai chân điêu luyện của cầu thủ này.

Những màn trình diễn bùng nổ của Cherki, với các pha xử lý "vô lý" trên sân, đang tạo nên một làn sóng phấn khích. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của anh, gợi nhớ trường hợp của Jack Grealish khi chuyển đến Man City. Grealish nhận được kỳ vọng lớn, nhưng cuối cùng đã không thể hiện được phong độ như mong đợi. Liệu Cherki có thể tránh được vết xe đổ này và phát huy hết tiềm năng của mình? Thời gian sẽ trả lời.

8. Anthony Elanga - Newcastle

Anthony Elanga (Ảnh: Getty).

Mùa hè chuyển nhượng đang khép lại với nhiều nỗi thất vọng cho người hâm mộ "Chích Chòe", đặc biệt khi tương lai của tiền đạo chủ lực Alexander Isak vẫn còn bỏ ngỏ.

Tuy nhiên, đội bóng vùng Đông Bắc đã kịp thời mang về một bản hợp đồng đáng chú ý: Anthony Elanga từ Nottingham Forest. Cầu thủ chạy cánh này được kỳ vọng sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho hàng công của Newcastle, sau khi có một mùa giải ấn tượng tại Premier League với 6 bàn thắng và 11 pha kiến tạo.

9. Dan Ndoye - Nottingham Forest

Dan Ndoye (Ảnh: Getty).

Dan Ndoye là một đầy hứa hẹn nhưng chưa thực sự bùng nổ, giờ đây anh đang đứng trước cơ hội lớn để định hình lại sự nghiệp của mình. Với tổng cộng 10 bàn thắng sau 126 trận đấu tại các giải vô địch quốc gia (một mùa tại Nice, hai mùa tại Basel và một mùa tại Bologna), hiệu suất ghi bàn của Ndoye vẫn còn khiêm tốn.

Tuy nhiên, mùa giải trước tại Bologna đã cho thấy những tín hiệu tích cực. Trong 30 lần ra sân, Ndoye đã đóng góp 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, một sự cải thiện đáng kể so với các mùa giải trước đó.

Giờ đây, câu hỏi lớn đặt ra là liệu sự xuất hiện của huấn luyện viên Vincenzo Italiano có thể là chất xúc tác để Ndoye vươn lên một tầm cao mới? Liệu triết lý bóng đá của Italiano có giúp Ndoye phát huy tối đa tiềm năng, biến anh từ một cầu thủ tiềm năng thành một ngôi sao thực thụ? Nottingham Forest đang đặt cược vào khả năng này, và người hâm mộ đang háo hức chờ đợi để xem liệu niềm tin của họ có được đền đáp.

10. Mohammed Kudus – Tottenham Hotspur

Mohammed Kudus (Ảnh: Getty).

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo West Ham, Mohammed Kudus đã chứng minh giá trị của mình với 8 bàn thắng và 9 pha kiến tạo, góp phần giúp "Búa tạ" cán đích trong top 10 Premier League. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua chứng kiến sự sa sút đáng thất vọng của cầu thủ này, phản ánh bức tranh chung về màn trình diễn dưới kỳ vọng của toàn đội.

Tottenham được cho là đang đặt cược vào khả năng Kudus sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao trong một môi trường mới. Với viễn cảnh không còn sự phục vụ của cả Harry Kane và Son Heung Min, Tottenham có thể coi Kudus là "tia sáng mới" để dẫn dắt hàng công của mình.

Giới chuyên môn nhận định rằng sự thay đổi về bối cảnh có thể là yếu tố then chốt giúp Kudus phát huy hết tiềm năng. Việc chuyển đến một câu lạc bộ có tham vọng và triết lý chơi bóng khác biệt có thể khơi dậy lại ngọn lửa trong cầu thủ tài năng này, biến anh thành một nhân tố chủ chốt trong đội hình của Tottenham.