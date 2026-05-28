Ông Trump dọa “thổi bay” đồng minh vì vấn đề eo biển Hormuz

"Oman sẽ phải biết cư xử giống như tất cả những nước khác. Bằng không, chúng ta sẽ phải thổi bay họ. Họ hiểu điều đó mà. Rồi họ sẽ ổn thôi”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo hôm 27/5.

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra lời đe dọa trên sau khi xuất hiện các báo cáo về cuộc đàm phán giữa Iran và Oman nhằm phối hợp thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Một quan chức trong khu vực cho biết, Tehran đang muốn thuyết phục Oman, một đồng minh của Mỹ, hỗ trợ một cơ chế nhằm thu phí từ các tàu bè đi qua eo biển.

Khi được hỏi liệu ông có chấp nhận một thỏa thuận ngắn hạn cho phép Iran và Oman kiểm soát tuyến đường thủy mang tính sống còn này hay không, ông Trump trả lời: " Không. Eo biển này sẽ được mở cửa cho tất cả mọi người. Không ai có quyền kiểm soát nó cả. Chúng ta sẽ giám sát nó. Chúng ta sẽ canh chừng nó. Nhưng không một ai được phép kiểm soát. Đó là một phần trong tiến trình đàm phán hiện tại của chúng ta”.

Eo biển Hormuz là tuyến đường trung chuyển chiến lược đối với năng lượng toàn cầu, nhưng gần như đã bị phong tỏa kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra hồi cuối tháng 2.

Vấn đề về cơ chế kiểm soát eo biển Hormuz đến nay tiếp tục là điểm nghẽn chính đối với các cuộc hòa đàm của Mỹ và Iran. Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố, Hormuz sẽ được mở lại bằng cách này hoặc cách khác. Washington cũng tiếp tục gây sức ép với Tehran thông qua duy trì lệnh phong tỏa hàng hải với các cảng của Iran.

Truyền hình Iran hôm qua công bố nội dung dự thảo biên bản ghi nhớ với Mỹ gồm các điều khoản như Mỹ phải rút quân, dỡ bỏ phong tỏa và trao quyền kiểm soát Eo biển Hormuz cho Iran - Oman.

"Đổi lại, Iran cam kết sẽ khôi phục số lượng tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trở lại mức trước xung đột trong vòng một tháng", báo cáo cho biết.

Báo cáo nói thêm rằng khuôn khổ của thỏa thuận hiện vẫn chưa được hoàn tất, và Tehran sẽ không thực hiện bất kỳ bước đi nào nếu không có "sự xác minh rõ ràng". Các cuộc đàm phán "đang diễn ra theo hình thức thảo luận qua lại, với việc cả hai bên cùng tinh chỉnh câu chữ trong văn bản dự thảo".

Nếu đạt được một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, bản ghi nhớ này sẽ được thông qua dưới hình thức một nghị quyết mang tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, báo cáo cho biết.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ. Các nỗ lực của ông Trump trong những tuần gần đây nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả. Trong cuộc họp hôm qua, ông cáo buộc Iran đang cố gắng trì hoãn thỏa thuận và "chờ xem ai kiên nhẫn hơn" cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tại Mỹ.