Bản đồ mô tả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran cũng như đòn trả đũa của Tehran trên khắp Trung Đông (Ảnh: Ariana News).

Mỹ có những lựa chọn quân sự nào chống lại Iran?

Nhiều lựa chọn vẫn đang được Washington xem xét, trong đó có việc nối lại các cuộc không kích nhằm vào các lãnh đạo quân sự và chính trị của Iran, hãng tin Reuters dẫn lời một “người quen thuộc với tình hình chính quyền” giấu tên cho biết.

Đồng thời, một quan chức Mỹ và một nguồn tin khác cho biết các phương án tham vọng nhất, như một cuộc tấn công trên bộ vào đất liền Iran, có vẻ ít khả thi hơn so với vài tuần trước. Áp lực trong nước buộc Tổng thống Trump phải kết thúc cuộc chiến là "cực kỳ lớn".

Một nguồn tin cho biết Iran đã lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra để tái vũ trang. Họ đã đào các bệ phóng, đạn dược, máy bay không người lái và các thiết bị quân sự khác vốn bị vùi trong đống đổ nát sau các cuộc ném bom của Mỹ và Israel trong những tuần đầu của cuộc xung đột. Do đó, chi phí chiến thuật của việc nối lại chiến tranh toàn diện hiện nay đối với Mỹ có thể cao hơn so với những ngày đầu của thỏa thuận ngừng bắn, bắt đầu từ ngày 8/4.

Tuy nhiên, theo Axios, giới chức Mỹ đang ngày càng lo ngại về việc trong tương lai gần sẽ không có một giải pháp quân sự hay ngoại giao nào cho cuộc xung đột với Iran.

Điều này đòi hỏi Washington phải duy trì sự hiện diện quân sự lớn trong khu vực và tiếp tục lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran trong một thời gian dài sắp tới.

Trong khi đó, mỗi bên sẽ theo dõi chặt chẽ hành động của đối phương, chờ đối thủ ra đòn trước hoặc sơ hở.

Một nguồn tin cho biết, "một cuộc xung đột đóng băng là điều không mong muốn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump cả về mặt chính trị và kinh tế" khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang đến gần.

Các cố vấn của ông Trump nói với Axios rằng Tổng thống đang dao động giữa việc phát động các cuộc không kích mới và việc chờ đợi các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt lên Iran có hiệu lực đầy đủ, điều có thể thuyết phục Tehran đưa ra các nhượng bộ, bao gồm cả chương trình hạt nhân.

Một trong những cố vấn của Tổng thống Trump cho hay: "Ông ấy không muốn sử dụng vũ lực. Nhưng ông ấy cũng không lùi bước”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Iran đưa ra đề xuất mới nhưng vẫn cảnh báo Mỹ và Israel

Trong bài viết trên mạng xã hội hôm 28/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đang trong “tình trạng sụp đổ” và Tehran đã yêu cầu Washington mở lại eo biển Hormuz trong thời gian “sớm nhất có thể”.

“Iran vừa thông báo với chúng tôi rằng họ đang trong “tình trạng sụp đổ”. Họ muốn chúng tôi “mở lại eo biển Hormuz” sớm nhất có thể, khi họ đang cố gắng giải quyết tình hình lãnh đạo của mình (mà tôi tin rằng họ sẽ làm được!)", Tổng thống Trump cho biết.

Ông Trump không cung cấp chi tiết về thông tin này, và hiện chưa có xác nhận từ phía Iran.

Ngược lại, ông Saeed Siah-Sarani, chỉ huy cấp cao Lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố sẽ không có lô dầu nào đi qua eo biển Hormuz nếu Mỹ vẫn duy trì các biện pháp phong tỏa hàng hải với Iran.

“Chúng tôi sẽ đáp trả mọi hành động gây hấn mới của Mỹ và Israel bằng một bất ngờ mới... Một tính toán sai lầm khác của Mỹ… và chúng tôi sẽ thiêu rụi những chiến hạm khổng lồ của họ trong ngọn lửa thịnh nộ”, ông nói.

Quan chức Iran cho rằng lệnh “phong tỏa hải quân” với Iran không hiệu quả.

Ông nói thêm rằng những diễn biến ở eo biển Hormuz cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran, đồng thời cho rằng sự hiện diện của Mỹ ở Vùng Vịnh có thể sẽ chấm dứt.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông ngày 27/4 (Ảnh: Rybar).

Quân đội Mỹ đang thiếu đạn dược?

Chiến dịch "Cuồng nộ" có thể đã tạm dừng do thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Iran, nhưng theo một báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ đã sử dụng hơn một nửa lượng đạn dược dự trữ trước chiến tranh, Al Jazeera đưa tin.

Theo CSIS, Mỹ đã sử dụng rất nhiều tên lửa Tomahawk, Patriot và các loại tên lửa khác trong gần 40 ngày phối hợp cùng Israel tấn công Iran. Việc bổ sung lượng dự trữ này có thể mất từ ​​1 đến 4 năm.

Hàng loạt tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ lao vùn vụt qua không phận Iraq trước khi tấn công các mục tiêu ở Iran trong những ngày đầu cuộc chiến (Video: AMK Mapping).

Mark Cancian, một cựu quan chức Lầu Năm Góc, nói với Al Jazeera rằng các nhà hoạch định chiến tranh của Mỹ đang “khá lo lắng”.

Đồng thời, ông nói thêm, “Mỹ đã cho thấy sức mạnh quân sự của mình” trong cuộc tấn công Iran. "Các đối thủ tiềm năng phải nhìn vào điều này và tự hỏi liệu quân đội Mỹ có thể mạnh hơn họ tưởng tượng ban đầu hay không”, ông Cancian nói.