WHO sa thải nhà khoa học bị nghi có hành vi tình dục sai trái

Ông Peter Ben Embarek tại một cuộc họp báo về điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 2/2021 (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo vào ngày 3/5 của WHO, ông Peter Ben Embarek, nhà khoa học Đan Mạch chuyên về các bệnh động vật truyền nhiễm từ động vật sang con người, bị sa thải vào năm 2022.

"Ông Peter Ben Embarek đã bị sa thải vào năm ngoái sau những phát hiện về hành vi sai trái tình dục đã được xác nhận thông qua các cuộc điều tra và ông này đang bị áp dụng quy trình kỷ luật tương ứng", người phát ngôn của WHO Marcia Poole nêu rõ.

Người phát ngôn của WHO nói thêm rằng, các khiếu nại dẫn đến việc ông Ben Embarek bị sa thải là từ năm 2015 và 2017. WHO đã biết về các cáo buộc vào năm 2018 nhưng chưa có hành động xử lý nào vào thời điểm đó. Tuy nhiên, người phát ngôn của WHO không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cáo buộc về hành vi sai trái.

Trong khi đó, trả lời hãng tin Reuters, ông Ben Embarek bác bỏ cáo buộc quấy rối. Ông Embarek nói rằng chỉ xảy ra một sự cố duy nhất trong năm 2017 và vụ việc "đã được giải quyết ngay lập tức theo cách rất thân thiện".

Ông Ben Embarek từ chối bình luận thêm vì ông và WHO bị ràng buộc bởi các thỏa thuận bảo mật cho đến khi đạt được giải pháp. "Tôi không biết về bất kỳ khiếu nại nào khác", ông Embarek nhấn mạnh.

Trong khi đó, một số người biết về vụ việc này cho hay, cáo buộc quấy rối tình dục liên quan đến một đồng nghiệp trẻ hơn ông Embarek. Những cáo buộc đối với ông khó được điều tra đầy đủ vì các nạn nhân từ chối tham gia vào quá trình điều tra.

Ông Embarek từng là đại diện chính của WHO trong chuyến đi đến Trung Quốc vào năm 2021 nhằm mục đích điều tra nguồn gốc của Covid-19. Ông cũng là nhân vật thường được trích dẫn lời trên các phương tiện truyền thông về nguồn gốc của đại dịch.

Ông Embarek là quan chức cấp cao nhất của WHO được cho là đã bị sa thải kể từ khi cơ quan này tiến hành một loạt cải cách nhằm cải thiện phản ứng của đối với hành vi tình dục sai trái. Theo các nguồn tin, ông có thể đưa ra phản đối thông qua hệ thống tư pháp nội bộ của Liên hiệp quốc.

Hồi cuối tháng 4, WHO sa thải bác sĩ người Fiji, Temo Waqanivalu, vì có ít nhất 3 đơn tố cáo về hành vi sai trái tình dục kể từ năm 2017.

WHO cũng đã xem xét lại việc xử lý các trường hợp lạm dụng và có hành vi sai trái sau khi cuộc điều tra năm 2021 phát hiện hàng chục nhân viên cứu trợ, trong đó có một số người làm việc cho WHO, có hành vi lạm dụng tình dục khi làm việc trong giai đoạn khủng hoảng dịch bệnh Ebola ở Congo.