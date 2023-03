WHO điều chỉnh khuyến nghị về tiêm chủng vaccine Covid-19

Tỷ lệ miễn dịch với virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 toàn cầu tương đối cao nhờ tiêm chủng hoặc do từng nhiễm bệnh (Ảnh minh họa: NZMedia).

Theo khuyến nghị mới của WHO công bố ngày 28/3, với trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh có thể không nhất thiết, nhưng những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần tiêm vaccine Covid-19 mũi tăng cường sau khoảng 6-12 tháng kể từ mũi cuối, tùy thuộc vào một số yếu tố như độ tuổi, tình trạng suy giảm miễn dịch.

WHO cho biết, mục đích của việc này là tập trung nỗ lực tiêm chủng cho những người đối mặt với nguy cơ bệnh nặng hay tử vong do Covid-19 lớn nhất trong bối cảnh một tỷ lệ lớn dân số toàn cầu đã có miễn dịch nhờ vaccine hoặc do từng nhiễm bệnh.

Theo định nghĩa của WHO, nhóm có nguy cơ cao gồm người già, người trẻ có vấn đề về sức khỏe. Trong khi đó, người thuộc nhóm ưu tiên thấp là trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh. WHO kêu gọi các quốc gia xem xét những yếu tố như gánh nặng bệnh tật trước khi tiêm cho nhóm này.

WHO cho biết, vaccine Covid-19 và mũi tăng cường an toàn với mọi độ tuổi, song cơ quan này khuyến nghị xem xét các yếu tố khác như tính hiệu quả về chi phí.

Tháng 9 năm ngoái, WHO nói rằng, đại dịch Covid-19 sắp kết thúc. Cơ quan này nhấn mạnh, khuyến nghị mới nhất phản ánh bức tranh dịch bệnh hiện tại và mức độ miễn dịch toàn cầu, nhưng không nên được coi là hướng dẫn dài hạn trong việc cân nhắc tiêm mũi bổ sung hàng năm.