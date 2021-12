WHO cảnh báo "sóng thần" Covid-19 càn quét thế giới

Dân trí Tổng giám đốc WHO cảnh báo các biến chủng Omicron và Delta đang gây ra "cơn sóng thần" Covid-19 trên thế giới.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Getty).

"Biến chủng Delta và Omicron đang là hai mối đe dọa khiến số ca nhiễm tăng kỷ lục, dẫn đến số ca nhập viện và tử vong tăng đột biến", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong cuộc họp báo hôm 29/12.

"Tôi rất lo ngại Omicron, có khả năng lây nhiễm cao và lây lan cùng lúc với Delta, đang dẫn đến một trận sóng thần về số ca nhiễm", ông Tedros cảnh báo.

Tổng giám đốc WHO một lần nữa kêu gọi các quốc gia chia sẻ vaccine một cách công bằng hơn, đồng thời cảnh báo việc chú trọng vào mũi vaccine tăng cường ở các nước giàu có thể khiến các quốc gia nghèo hơn thiếu hụt vaccine.

Ông Tedros cho biết WHO đang vận động để mọi quốc gia đạt được tỷ lệ tiêm chủng 70% vào giữa năm 2022. Mục tiêu này sẽ giúp thế giới chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch.

Sự xuất hiện của biến chủng Omicron với số lượng đột biến nhiều chưa từng thấy được cho là nguyên nhân chính dẫn đến đợt bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất từ trước đến nay ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong ngày 28/12, hàng loạt quốc gia ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng thấy kể từ đầu dịch.

Mặc dù mới được phát hiện lần đầu tiên hồi tháng trước ở phía nam châu Phi, nhưng Omicron đã trở thành biến chủng trội ở nhiều nước như Mỹ, Đan Mạch, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Thụy Sĩ. Các chuyên gia cảnh báo Omicron có thể trở thành chủng thống trị ở châu Âu vào đầu tháng tới.

Mọi người xếp hàng tại một địa điểm xét nghiệm Covid-19 ở New York, Mỹ ngày 3/12 (Ảnh: Reuters).

Bất chấp số ca mắc mới tăng mạnh cùng với sự xuất hiện của Omicron, hầu hết các nước ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do Covid-19 trong đợt bùng phát này thấp hơn nhiều so với các làn sóng trước kia. Số liệu thực tế cho thấy, các bệnh nhân nhiễm Omicron có triệu chứng nhẹ hơn so với các chủng virus trước, nhưng giới khoa học nhấn mạnh, còn quá sớm để khẳng định mức độ nghiêm trọng của nó.

Trong báo cáo cập nhật hàng tuần công bố hôm 29/12, WHO cho biết nguy cơ tổng thể từ biến chủng Omicron vẫn "rất cao". WHO nhận định tốc độ gia tăng số ca nhiễm nhanh chóng có thể do "sự kết hợp của cả khả năng né tránh miễn dịch và tính chất dễ lây lan hơn của biến chủng Omicron".

"Bằng chứng nhất quán cho thấy biến chủng Omicron có khả năng gia tăng lớn hơn Delta, với thời gian tăng gấp đôi chỉ từ 2-3 ngày", WHO cho biết.

Giới chức WHO cảnh báo Omicron có thể khiến các hệ thống y tế quá tải bất kể chủng virus này chỉ gây triệu chứng nhẹ hơn. WHO kêu gọi các nước cần chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để tránh nguy cơ hệ thống y tế sụp đổ.

Bà Catherine Smallwood, quan chức cấp cao của WHO tại châu Âu, cho biết "sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron vẫn có thể kéo theo số bệnh nhân Covid-19 nhập viện gia tăng, nhất là ở những người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19". Quan chức WHO nhấn mạnh, tình trạng này sẽ gây ra sự gián đoạn trên diện rộng trong hệ thống y tế cũng như các dịch vụ quan trọng khác.

Thành Đạt

Theo Reuters