WHO cảnh báo tốc độ lây lan của Omicron, châu Á thêm hàng loạt ca nhiễm

Dân trí Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo biến chủng Omicron đang lây lan với tốc độ nhanh hơn đáng kể so với Delta.

Hàng loạt nước châu Á ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron (Ảnh minh họa: EPA).

"Omicron đang lây lan nhanh hơn đáng kể so với Delta ở các quốc gia ghi nhận lây nhiễm trong cộng đồng", báo cáo cập nhật của WHO ngày 24/12 cho biết.

Báo cáo cho biết tỷ lệ gia tăng ca nhiễm Omicron tại Nam Phi, nơi phát hiện ca biến chủng mới đầu tiên, đang giảm dần.

Theo báo cáo của WHO, hiện vẫn chưa rõ tốc độ lây lan nhanh chóng của ca nhiễm Omicron kể từ tháng 11 là do bản thân chủng virus này dễ lây lan hơn hay do kháng vaccine, tuy nhiên nhiều khả năng là do kết hợp cả 2 yếu tố này.

"Dữ liệu ban đầu từ Nam Phi, Anh và Đan Mạch cho thấy nguy cơ nhập viện do Omicron thấp hơn so với Delta", báo cáo của WHO cho biết thêm.

Tuy nhiên, WHO cho biết nguy cơ nhập viện chỉ là một khía cạnh của mức độ nghiêm trọng. WHO cho rằng cần có thêm dữ liệu ở các quốc gia khác nhau để hiểu được mức độ nghiêm trọng của biến chủng mới, như việc bệnh nhân phải thở oxy, thở máy và tử vong sau khi nhiễm Omicron.

WHO cho biết tính đến ngày 22/12, 110 quốc gia trên thế giới đã ghi nhận ca nhiễm Omicron. Các nước châu Á gần đây liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm biến chủng mới.

Nhật Bản hôm nay 25/12 tiếp tục ghi nhận thêm ca nhiễm biến chủng Omicron tại Fukuoka. Trước đó, ca nhiễm Omicron đầu tiên tại nước này là một người đàn ông di chuyển từ Namibia về Tokyo và có kết quả xét nghiệm dương tính tại sân bay Narita hôm 28/11.

5 hành khách đến Thâm Quyến, Trung Quốc hôm 22/12 trên chuyến bay từ Los Angeles, Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính, trong đó có 3 trường hợp được xác nhận nhiễm biến chủng Omicron. Trước đó, Trung Quốc ghi nhận nhiều ca nhiễm biến chủng mới trong số hành khách trở về từ nước ngoài.

Bộ trưởng Y tế Malaysia hôm nay cho biết tính đến nay, 62 ca nhiễm biến chủng Omicron đã được ghi nhận tại nước này, trong đó có 61 trường hợp lây nhiễm từ nước ngoài và một ca nghi lây nhiễm trong nước.

Thái Lan ngày 24/12 đã phát hiện chùm ca nhiễm biến chủng Omicron trong nước đầu tiên ở tỉnh Kalasin. Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 205 ca nhiễm biến chủng Omicron, trong đó chủ yếu là trường hợp nhập cảnh.

Biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu tiên tại châu Phi và hiện đã lan ra khoảng 90 quốc gia trên thế giới. Omicron chứa số đột biến nhiều chưa từng thấy ở bất cứ biến chủng nào của SARS-CoV-2.

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy, Omicron có khả năng lây lan cao hơn và dễ né miễn dịch hơn. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh mới đây nói rằng, Omicron gây nguy cơ tái nhiễm gấp 5,4 lần so với biến chủng Delta.

Do Omicron có dấu hiệu làm giảm hiệu quả của hai mũi vaccine tiêu chuẩn, giới chuyên gia khuyến cáo người dân nên tiêm chủng vaccine mũi tăng cường để tăng mức độ bảo vệ trước biến chủng này.

Thành Đạt

Theo Reuters