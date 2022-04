WHO cảnh báo các nước không chủ quan với sự lây nhiễm của Covid-19

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: AFP).

Theo thống kê của WHO, số ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19 đang có chiều hướng giảm mạnh trên toàn cầu. "Tuần trước, chỉ có hơn 15.000 ca tử vong do Covid-19 được ghi nhận trên toàn thế giới - con số thấp nhất kể từ tháng 3/2020", Guardian dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong một cuộc họp ngày 26/4.

Theo ông Ghebreyesus, đây là một xu thế tích cực và góp phần chứng tỏ độ tin cậy của vaccine và các phương pháp phòng dịch khác.

Tuy vậy, Tổng giám đốc WHO cũng cảnh báo, việc số lượng ca nhiễm đang giảm vẫn có thể tiềm ẩn những rủi ro. Ông giải thích: "Việc số ca nhiễm giảm có thể đồng nghĩa với việc các quốc gia sẽ giảm số lượng xét nghiệm, vì thế WHO sẽ nhận được ít dữ liệu về khả năng truyền nhiễm và trình tự gene của virus hơn".

Do vậy, Tổng giám đốc WHO đưa ra cảnh báo rằng "thế giới ngày càng trở nên mất cảnh giác với các kiểu lây truyền và tiến hóa mới".

"Khi một biến thể nguy hiểm của Covid-19 đột biến và âm thầm lây lan, sự mất cảnh giác của chúng ta có thể để lại những hậu quả khôn lường", ông Ghebreyesus nói.

Theo thông báo của WHO, số lượng xét nghiệm được thực hiện trên thế giới đã giảm mạnh từ 70-90%, bất chấp thực tế rằng hiện nay con người có thể tiếp cận những phương pháp xét nghiệm chính xác hơn.