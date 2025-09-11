Vụ UAV bị bắn hạ ở Ba Lan: Mỹ tuyên bố bảo vệ “từng tấc đất NATO”

Binh lính đứng gác gần địa điểm một máy bay không người lái được cho là đã rơi sau khi xâm nhập không phận Ba Lan tại Czesniki ngày 10/9 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sát cánh cùng các đồng minh NATO trước những hành vi xâm phạm không phận và sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO", Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker tuyên bố hôm 10/9.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng đánh giá cao phản ứng của các đồng minh NATO trong vụ máy bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận Ba Lan.

"Tôi nghĩ rằng những gì xảy ra đêm qua cho thấy chúng ta có khả năng bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO, bao gồm cả không phận của khối", ông Rutte tuyên bố.

Ông Rutte nhấn mạnh việc đánh giá tình hình đang được tiến hành. Tuy nhiên, ông cho rằng bất kể đây có phải cố ý hay không, hành vi xâm nhập của máy bay không người lái cũng bị coi là "hoàn toàn nguy hiểm và liều lĩnh".

“Chúng tôi luôn sẵn sàng, chúng tôi cảnh giác và chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO", Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh.

Tuyên bố của các quan chức Mỹ và NATO được đưa ra sau khi Ba Lan cáo buộc các máy bay không người lái mà nước này xác định là của Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan.

Giới chức Ba Lan xác nhận các UAV xâm phạm không phận nước này vào đêm 9/9 khi Nga tập kích Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố đã có 19 vụ xâm nhập không phận Ba Lan trong đêm 9/9, nhiều vụ trong số đó là máy bay không người lái xâm nhập từ Belarus.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc ít nhất 8 UAV của Nga bay về hướng Ba Lan trong cuộc tập kích trong đêm.

"Việc những máy bay không người lái này, vốn gây ra mối đe dọa an ninh, bị bắn hạ đã làm thay đổi tình hình chính trị. Do đó, các cuộc tham vấn của đồng minh đã được tiến hành dưới hình thức yêu cầu chính thức kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO", ông Tusk nói.

Điều 4 của Hiệp ước NATO quy định trường hợp một quốc gia thành viên cảm thấy bị đe dọa bởi một quốc gia khác hoặc một tổ chức khủng bố. Các quốc gia thành viên NATO sau đó sẽ bắt đầu các cuộc tham vấn chính thức theo yêu cầu của thành viên bị đe dọa.

Các cuộc thảo luận của các quốc gia thành viên NATO sẽ xem xét liệu có mối đe dọa nào tồn tại hay không và cách thức đối phó với mối đe dọa đó. Tuy nhiên, Điều 4 không đồng nghĩa với việc sẽ có áp lực trực tiếp buộc liên minh phải hành động.

Liên quan tới vụ việc trên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga không nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào ở Ba Lan cho các cuộc tấn công tầm xa.

"Nga không có ý định tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan", Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram hôm 10/9.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các mục tiêu bị tấn công trong cuộc tập kích vào đêm 9/9, rạng sáng 10/9 bao gồm nhiều cơ sở công nghiệp quân sự trên khắp miền tây Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tầm bay của máy bay không người lái Nga được sử dụng trong cuộc tấn công vào khu liên hợp quân sự Ukraine không vượt quá 700km.

Ông Andrei Ordash, Đại biện lâm thời của Nga tại Ba Lan, nói với hãng thông tấn RIA của Nga rằng Ba Lan vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các máy bay không người lái bị cho là xâm phạm không phận Ba Lan có nguồn gốc từ Nga.

"Chúng tôi coi những cáo buộc này là vô căn cứ", ông Ordash nhấn mạnh.