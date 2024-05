Vũ khí thông minh của Mỹ bị Nga vô hiệu hóa ở Ukraine

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Kharkov (Ảnh: NYTimes).

New York Times dẫn lời các chỉ huy Ukraine ngày 25/5 cho biết, một số vũ khí dẫn đường chính xác do Mỹ sản xuất cung cấp cho Ukraine đã tỏ ra không hiệu quả trên chiến trường, độ chính xác của chúng bị giảm sút nghiêm trọng do nỗ lực gây nhiễu của Nga.

Hai báo cáo bí mật của Ukraine cho thấy, các loại đạn dẫn đường hoạt động tốt khi lần đầu tiên được đưa vào chiến trường, nhưng mất hiệu quả khi lực lượng Nga điều chỉnh hệ thống phòng thủ của họ. Hai chỉ huy pháo binh cho biết vấn đề này đã khiến quân đội Ukraine ngừng sử dụng những vũ khí đó.

Báo cáo tập trung nói về loại đạn pháo dẫn đường 155mm Excalibur và bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất hay GLSDB.

Nga đã triển khai các hệ thống tác chiến điện tử xung quanh các mục tiêu tĩnh như trụ sở và trung tâm chỉ huy, những nơi có thể là mục tiêu của vũ khí chính xác Ukraine.

Nhà phân tích Thomas Withington tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia có trụ sở tại London và là chuyên gia về chiến tranh điện tử cho biết các hệ thống này tạo ra nhiều nhiễu đến mức làm át đi tín hiệu GPS hướng dẫn phần mềm nhắm mục tiêu của Excalibur.

Báo cáo chứng thực những bình luận của các quan chức quân sự Ukraine trong những tháng gần đây, bao gồm cả cựu tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny, rằng một số tên lửa của phương Tây đã mang lại cho Ukraine ưu thế đáng kể trước lực lượng Nga, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Tướng Zaluzhny gọi đạn pháo Excalibur là ví dụ điển hình về loại vũ khí phương Tây bị mất hiệu quả do hệ thống nhắm mục tiêu sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS của nó đặc biệt dễ bị Nga gây nhiễu.

Các quan chức Ukraine và giới phân tích quân sự đã mô tả các vấn đề tương tự với bom thông minh JDAM và đạn pháo được sử dụng trong Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Cả hai loại vũ khí này đều dựa vào GPS.

Theo báo cáo quân sự thứ hai, GLSDB, loại đạn chính xác có tầm bắn xa hơn Excalibur, do Boeing và công ty Saab của Thụy Điển hợp tác sản xuất, cũng bị cản trở bởi tác chiến điện tử của Nga.

Theo ông Andrew Zagorodnyuk, người đứng đầu Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, một tổ chức nghiên cứu ở Kiev, quân đội Ukraine đã ngừng triển khai GLSDB trên chiến trường.

Một quan chức từ văn phòng điều hành báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ đã cung cấp hơn 7.000 viên đạn 155mm dẫn đường chính xác cho Ukraine kể từ tháng 2/2022.

"Chúng tôi rất ý thức được mối đe dọa bởi tác chiến điện tử Nga đặt ra ở Ukraine và mối đe dọa này đang tiếp tục tăng lên. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Ukraine và các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng, để liên tục đánh giá và cung cấp các giải pháp nhanh chóng cho những mối đe dọa này, giúp Ukraine duy trì hoạt động hiệu quả trong môi trường tác chiến điện tử rất phức tạp", ông nói.