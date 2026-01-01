Nổ lớn tại khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ, nhiều người thương vong

Hình ảnh được cho là hiện trường vụ cháy (Ảnh: UGC).

“Sáng nay, ngày 1/1, vào khoảng 1h30, một đám cháy đã bùng phát tại quán bar Le Constellation ở Crans-Montana, thuộc bang Valais. Có nhiều người bị thương và một số người đã thiệt mạng”, ông Gaetan Lathion, người phát ngôn của cảnh sát Valais, miền Nam Thụy Sĩ, cho biết.

Cảnh sát chưa công bố con số thương vong cụ thể cũng như chưa cung cấp thêm chi tiết về nguyên nhân vụ cháy tại khu vực vốn nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng cao cấp này.

Các nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng lên sau một tiếng nổ lớn. Một số video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bao trùm tòa nhà.

Theo thông tin từ cảnh sát, thời điểm xảy ra vụ nổ có khoảng hơn 100 người tại quán bar. Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được làm rõ.

Crans-Montana là một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp tại bang Valais của Thụy Sĩ, điểm đến được nhiều du khách Anh ưa chuộng. Thị trấn này sở hữu khoảng 140km đường trượt.

Vào cuối tháng 1, khu nghỉ dưỡng dự kiến sẽ đăng cai một sự kiện trượt tuyết tốc độ danh giá – Cúp Thế giới FIS.