Ukraine tuyên bố bắn hạ tiêm kích bom Su-34 của Nga

Một máy bay Su-34 trên căn cứ không quân Kubinka ở Nga vào năm 2020 (Ảnh: Getty).

Không quân Ukraine tuyên bố máy bay chiến đấu Su-34 của Nga bị bắn hạ vào khoảng 4h ngày 25/9 giờ địa phương tại khu vực tiền tuyến Zaporizhzhia.

Không quân Ukraine cho biết Su-34 của Nga được cho là đang tấn công thành phố Zaporizhzhia bằng bom dẫn đường vào thời điểm xảy ra cuộc không kích.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các máy bay chiến đấu trong các cuộc tấn công vào các sân bay quân sự của Nga. Kiev từng tuyên bố bắn hạ các máy bay chiến đấu của Nga trong những lần trước.

Khi Nga gia tăng các đòn không kích vào Ukraine, Ukraine cũng đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga. Các đợt tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhằm phá vỡ hoạt động của các sân bay, làm quá tải hệ thống phòng không và gây áp lực lên Nga.

Vào tháng 6, Ukraine tuyên bố máy bay không người lái của nước này đã tấn công một căn cứ không quân Marinovka ở tỉnh Volgograd của Nga, phá hủy 4 tiêm kích Su-34. Volgograd nằm cách Moscow khoảng 900km về phía Đông Nam.

Su-34 là máy bay hai chỗ ngồi, có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất bằng bom và tên lửa có độ chính xác cao. Su-34 của Nga đã thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu ở Syria và Ukraine.

Su-34, với biệt danh "xe tăng bay", là một trong những máy bay ném bom chiến đấu hàng đầu trong kho vũ khí của Nga. Tính linh hoạt là một trong những ưu điểm nổi trội của Su-34, khi máy bay này có thể mang được hầu hết các vũ khí hiện đại của Nga từ bom dẫn đường tới tên lửa dẫn đường vệ tinh.

Được thiết kế với vai trò của một tiêm kích bom, Su-34 có thể mang theo 8 tấn bom, tên lửa dẫn đường có độ chính xác trên 4.000km. Đây là một trong những máy bay tấn công mặt đất hàng đầu thế giới và là tiêm kích bom hiện đại nhất trong biên chế quân đội Nga. Ngoài ra, tiêm kích bom này cũng sở hữu một khả năng không chiến khá mạnh mẽ.

Máy bay được trang bị hệ thống điều khiển tự động tiên tiến, đảm bảo khả năng cơ động cao và độ chính xác khi tấn công mục tiêu. Máy bay có hệ thống tác chiến điện tử (EW) để bảo vệ chống lại tên lửa và hệ thống phòng không.

Trong chiến sự ở Ukraine, Su-34 nhận nhiệm vụ ném bom dẫn đường vào các mục tiêu của đối phương. Những quả bom thông minh do Su-34 và các tiêm kích bom khác ném xuống gây ra không ít thiệt hại cho phía Ukraine. Kiev từng thừa nhận cách hiệu quả nhất để chặn các quả bom cỡ lớn như vậy là phá hủy các máy bay mang theo chúng.

Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC, thuộc tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) vào tháng 8 đã bàn giao một lô máy bay ném bom Su-34 mới cho Bộ Quốc phòng Nga. Các máy bay mới đã trải qua đầy đủ quy trình thử nghiệm tại nhà máy và thử nghiệm trong nhiều chế độ hoạt động khác nhau.