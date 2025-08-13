Quân đội Nga tiếp nhận phi đội Su-34 mới

Các tiêm kích Su-34 của Nga (Ảnh: National Security).

"Tập đoàn Máy bay Thống nhất đã bàn giao các máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 mới cho Bộ Quốc phòng Nga. Các máy bay này đã bổ sung vào lực lượng không quân chiến thuật, chiến dịch của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga. Chúng được sản xuất theo kế hoạch mua sắm quốc phòng năm nay", văn phòng báo chí Rostec cho biết hôm 12/8.

Thông cáo nêu rõ, các máy bay mới đã trải qua đầy đủ chu trình thử nghiệm tại nhà máy và thử nghiệm trong nhiều chế độ hoạt động khác nhau, sau đó đã bay tới căn cứ, nơi sẽ được biên chế.

"Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 từ lâu đã chứng minh là tốt nhất trong phân khúc. Khả năng của máy bay cho phép phi công tác chiến hiệu quả tại các chiến trường và sử dụng được cả vũ khí không điều khiển lẫn vũ khí điều khiển phóng từ trên không. Đây là loại máy bay rất cần thiết trong các chiến dịch tác chiến hiện nay, và các nhà máy chế tạo máy bay của chúng tôi đã tăng tốc sản xuất để bảo đảm bàn giao liên tục cho quân đội", thông cáo dẫn lời Giám đốc điều hành Rostec, ông Oleg Yevtushenko, cho biết.

Máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên bộ, trên mặt nước, các mục tiêu trên không, cũng như các cơ sở hạ tầng được bảo vệ bởi hệ thống phòng không và nằm ở khoảng cách xa so với sân bay xuất phát.

Loại ném bom tiền tuyến này hoạt động hiệu quả cả khi bị đối phương bắn trả và gây nhiễu, cả ngày lẫn đêm, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, và còn có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát đường không.