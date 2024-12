Ukraine tung vũ khí "Địa ngục" đe dọa phòng tuyến Nga

UAV tên lửa Peklo do Ukraine sản xuất (Ảnh: Volodymyr Zelensky/Telegram).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 thông báo lô đầu tiên của máy bay không người lái (UAV) lai tên lửa mới có tên Peklo (Địa ngục) đã được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Ông Zelensky không tiết lộ số lượng vũ khí mới được cung cấp, nhưng cho biết mục tiêu hiện tại là "tăng quy mô sản xuất và triển khai". Ông nói thêm rằng Peklo đã "được chứng minh là có hiệu quả chiến đấu".

Mặc dù một số chi tiết về năng lực của Peklo vẫn chưa được tiết lộ vì lý do an ninh, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh đây là "một loại vũ khí hoàn toàn mới".

Peklo có phạm vi hoạt động 700km và tốc độ 700km/h. Trong buổi ra mắt, các quan chức Ukraine tiết lộ rằng hệ thống này đã được triển khai thành công 5 lần.

Các quan chức cũng cho biết các tên lửa này có hiệu quả về mặt chi phí và có thể sánh ngang với một số tên lửa hành trình của Nga về hiệu suất.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Herman Smetanin, máy bay không người lái tên lửa Peklo hiện đại được một nhà sản xuất Ukraine tạo ra từ "con số không" trong thời gian kỷ lục là một năm. Peklo không chỉ được sản xuất hàng loạt mà còn liên tục được cải tiến để mở rộng danh sách các mục tiêu tiềm năng.

"Các công việc liên tục được tiến hành để tăng cường khả năng bảo vệ vũ khí này khỏi các tác động của tác chiến điện tử (EW), cải thiện các đặc điểm hoạt động và tăng độ chính xác của đòn tấn công. Các loại đầu đạn mới đang được phát triển để mở rộng phạm vi các mục tiêu", Bộ trưởng Smetanin giải thích.

Chương trình phát triển tên lửa của Ukraine đã được đẩy mạnh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 4/12 tuyên bố Palianytsia, một loại máy bay không người lái lai tên lửa hạng nhẹ, cũng đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Vũ khí tầm xa nội địa đóng vai trò rất quan trọng đối với chiến lược phòng thủ của Ukraine, cung cấp cho quân đội nước này một giải pháp thay thế cho vũ khí phương Tây vốn thường bị hạn chế sử dụng.

Những bước tiến này của Ukraine đạt được khi các đối tác phương Tây gần đây cho phép Kiev tấn công vào tỉnh Kursk của Nga bằng tên lửa do phương Tây sản xuất, trong khi các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga vẫn bị hạn chế.

Chiến dịch tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái của Nga đã chuyển sang giai đoạn cao điểm, với các cuộc đột kích hàng đêm của hơn 100 UAV vào cơ sở hạ tầng năng lượng, gây mất điện và làm dấy lên lo ngại về mùa đông sắp tới.

Để đáp trả, Ukraine cũng tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào Nga. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine có kế hoạch chế tạo 30.000 UAV tấn công tầm xa vào năm tới, để đưa các mục tiêu chiến lược của Nga vào tầm ngắm.

Chuyên gia quân sự H.I Sutlon ước tính, Ukraine đã chế tạo được 23 loại UAV tấn công tầm xa khác nhau. Các UAV này do nhiều nhóm khác nhau sản xuất, với thiết kế, vật liệu từ đơn giản tới phức tạp. Ngoài ra, Ukraine cũng nhận được các UAV tấn công tầm xa do nước ngoài viện trợ như Dominator, Phoenix Ghost từ Mỹ.

Tuy nhiên, hầu hết những UAV này đều chỉ có số lượng nhỏ, do các tổ chức tình nguyện hoặc gây quỹ chế tạo ra. Chỉ mới gần đây, chính phủ Ukraine mới tham gia vào việc sản xuất các UAV tương tự như Geran của Nga (Kiev và phương Tây nghi là mẫu Shahed của Iran).