Ukraine đáp trả yêu cầu nhượng vùng Donbass cho Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ở Kiev ngày 5/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố bất kỳ sự "công nhận" nào đối với các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát ở Ukraine là lãnh thổ thuộc Nga sẽ không mang lại lợi ích cho Moscow, vì không phải ai cũng công nhận điều đó, và quan trọng hơn cả, chính Ukraine cũng không công nhận.

Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng Nga đặt ra yêu cầu công nhận vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) là "lãnh thổ Nga", nhưng điều này sẽ không mang lại cho Moscow bất cứ điều gì, ngay cả khi một số nhà lãnh đạo của các nước khác cũng công nhận.

"Thứ nhất, không phải ai cũng sẽ làm như vậy, như người đồng nghiệp Ba Lan của tôi đã nói, và thứ hai, Ukraine có tổng thống ký các văn kiện, chứ không phải các nhà lãnh đạo khác ký các văn kiện quan trọng thay mặt cho Ukraine”, ông nói thêm.

Ông Zelensky nói thêm rằng, xét đến điều này, các vùng lãnh thổ của Ukraine vẫn thuộc về Ukraine, mặc dù hiện tại các vùng lãnh thổ này đang bị Nga kiểm soát tạm thời.

Trong các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi hôm 5/2, Nga đã đưa ra một điều kiện mới để chấm dứt xung đột. Điện Kremlin yêu cầu cộng đồng quốc tế công nhận vùng Donbass là "của Nga". Trước đó, Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbass và chuyển giao toàn bộ khu vực này cho Điện Kremlin kiểm soát.

Vị trí vùng Donbass (Ảnh: BBC).

Moscow vẫn duy trì lập trường trước đây gồm rút lực lượng vũ trang Ukraine khỏi toàn bộ Donbass, cũng như khỏi các vùng lãnh thổ Zaporizhzhia và Kherson, bao gồm cả những khu vực mà Nga không kiểm soát.

Điện Kremlin yêu cầu Ukraine đưa ra “các quyết định cần thiết”, ám chỉ đến các yêu cầu về lãnh thổ. Nga đã tuyên bố sáp nhập Donetsk và Lugansk vào năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Trong khi đó, nhà đàm phán của Điện Kremlin, ông Kirill Dmitriev, nói về “sự tiến triển tích cực” trong các cuộc đàm phán và một lần nữa cáo buộc châu Âu “cản trở tiến trình”.

Ukraine, Nga và Mỹ đã kết thúc 2 ngày đàm phán 4-5/2 tại Abu Dhabi. Đây là vòng đàm phán thứ 2 giữa 3 nước và các bên đều nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo trong thời gian tới.

Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận trao trả 314 tù binh.

Tổng thống Zelensky cho biết trong các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi, các bên đã “thảo luận về mọi vấn đề” và thông tin “rất nhạy cảm”. Ông cho rằng thỏa thuận về việc trao đổi tù binh là một “kết quả đáng kể”.

Kiev lưu ý rằng các đối tác phải sẵn sàng cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh thực sự và tăng cường áp lực lên Nga.

Vấn đề lãnh thổ cho đến nay là điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẽ giành toàn bộ vùng Donbass, miền Đông của Ukraine bằng vũ lực nếu Kiev không chấp nhận nhượng lại khu vực này trong một thỏa thuận hòa bình. Nga hiện kiểm soát 90% Donbass, khu vực nằm trên các mỏ than và là nơi tập trung nhiều nhà máy cơ khí hạng nặng.

Trong khi đó, giới chức Ukraine bác bỏ những yêu cầu này. Kiev khẳng định sẽ không trao cho Nga những vùng lãnh thổ mà Moscow không thể giành được trên chiến trường.

Trong các đề xuất hòa bình, Donbass được kêu gọi biến thành vùng phi quân sự (DMZ) hoặc khu kinh tế tự do, nhưng đến nay Nga và Ukraine chưa tìm được tiếng nói chung.

Tổng thống Zelensky cho biết, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ cần được tổ chức đối với toàn bộ kế hoạch hòa bình, và chỉ có trưng cầu dân ý mới có thể quyết định về ý tưởng thiết lập một khu kinh tế tự do tiềm năng tại Donbass.