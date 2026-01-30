Ukraine tiết lộ kế hoạch mới của Nga về kiểm soát toàn bộ Donbass

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Pavlo Palisa ngày 29/1 cho biết kế hoạch của Nga liên quan tới vùng Donbass ở miền Đông Ukraine cho đến nay vẫn không thay đổi. Theo đó, Nga đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk).

Theo quan chức Ukraine, kế hoạch này của Nga vẫn giữ nguyên trong suốt năm 2025, và hiện tại Nga đã đặt ra thời hạn mới. Ông Palisa cho biết Nga đã chỉ đạo lực lượng quân sự nước này tiến đến biên giới hành chính của vùng Donbass vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Ông Palisa lưu ý rằng Nga đã nhiều lần thay đổi thời hạn kiểm soát Donbass, đồng thời nhận định ông không thấy khả năng Nga hoàn thành nhiệm vụ này trong khung thời gian đã nêu.

Tại các vùng Kharkov, Sumy và Dnipropetrovsk, lực lượng Nga được cho là đang lên kế hoạch thiết lập vùng đệm. Về mặt chiến lược, Nga muốn tiến hành các cuộc tấn công về phía Odessa và Mykolaiv, nhưng có một yếu tố bất lợi cho Moscow.

Ông Palisa giải thích rằng, khi đánh giá khách quan năng lực của mình, các chỉ huy quân sự cấp cao của Nga hiện không hướng đến mục tiêu đó.

Theo ông, hiện tại, ưu tiên hàng đầu của Nga là kiểm soát Donbass và tạo điều kiện cho các bước tiến thành công ở hướng Zaporizhzhia.

Theo các nhà phân tích từ Viện nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, ngay cả việc rút quân Ukraine khỏi Donbass cũng không thể ngăn chặn đà tiến công của Nga. Viện nghiên cứu của Mỹ cho rằng kế hoạch về lãnh thổ của Nga không chỉ dừng lại ở Donbass.

Vị trí vùng Donbass (Ảnh: BBC).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/1 nhắc lại lập trường nhất quán của Nga rằng, “vấn đề lãnh thổ, vốn là một phần của công thức Anchorage, có tầm quan trọng nền tảng đối với phía Nga”.

“Công thức Anchorage” dường như ẩn ý những nội dung đã được thống nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào tháng 8 năm ngoái.

Thỏa thuận được cho là gồm việc Ukraine trao cho Nga quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass và đóng băng các đường chiến tuyến ở những khu vực khác tại miền Đông và miền Nam Ukraine như một điều kiện cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.

Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẽ giành toàn bộ vùng Donbass bằng vũ lực nếu Kiev không chấp nhận nhượng lại khu vực này trong một thỏa thuận hòa bình.

Nga hiện kiểm soát 90% Donbass, khu vực nằm trên các mỏ than và là nơi tập trung nhiều nhà máy cơ khí hạng nặng.

Trong khi đó, giới chức Ukraine bác bỏ những yêu cầu này. Kiev khẳng định sẽ không trao cho Nga những vùng lãnh thổ mà Moscow không thể giành được trên chiến trường.

Trong các đề xuất hòa bình, vùng Donbass được kêu gọi biến thành vùng phi quân sự (DMZ) hoặc khu kinh tế tự do, nhưng đến nay Nga và Ukraine chưa tìm được tiếng nói chung.

Tổng thống Zelensky cho biết, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ cần được tổ chức đối với toàn bộ kế hoạch hòa bình, và chỉ có trưng cầu dân ý mới có thể quyết định về ý tưởng thiết lập một khu kinh tế tự do tiềm năng tại Donbass.

Lãnh thổ là điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình đàm phán hòa bình hiện nay giữa Nga và Ukraine. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến cuộc đàm phán cho đến nay không đạt được thỏa thuận nào.