Các lực lượng Ukraine đang tiến hành cuộc phản công lớn được lên kế hoạch từ lâu nhằm giành lại lãnh thổ từ Nga (Ảnh IT).

Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine tiếp tục tấn công nhưng thất bại

Báo cáo tình hình chiến sự mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục thất bại trong những nỗ lực tấn công trên các hướng Donetsk, Krasnoliman và Nam Donetsk.

Tối 12/7, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên biển vào các kho đạn dược của Ukraine. Mục tiêu đã đạt được. Tất cả đối tượng được giao đều bị đánh trúng.

Ở hướng Donetsk, cụm quân phương Nam, đã đẩy lùi 16 cuộc tấn công của Ukraine tại các khu định cư Veseloe, Krasnogorovka, Severnoe, Novomikhailovka và Marinka.

Trong ngày, tổn thất của Ukraine lên tới 480 quân nhân thương vong, 6 xe bán tải, 2 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, cũng như pháo Msta-B và D-30.

Theo hướng Krasnoliman, nhóm quân Trung tâm, được không quân và hỏa lực pháo binh yểm trợ, đã đánh bại binh sĩ và thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 63, 66 và 67 Ukraine trong khu định cư Torskoe ở Donetsk, Karmazinovka và Kuzmino tại Luhansk.

Ngoài ra, tại các khu định cư Chervonaya Dibrova và Kreminnaya ở Lugansk, ba cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi.

Có tới 90 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 4 phương tiện chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải, một pháo tự hành Akatsiya và một pháo D-30 đã bị phá hủy.

Ở hướng Nam-Donetsk, nhóm quân Vostok đã ngăn chặn 2 cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư Rovnopol và Novodonetskoe ở Donetsk.

Theo hướng Zaporizhia, Nga đã đánh bại sự tích lũy nhân lực và thiết bị của lữ đoàn sơn cước xung kích 128 Ukraine trong khu định cư Pyatikhatki, đồng thời đẩy lùi cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới 65 Ukraine tại khu định cư Rabotino.

Tổn thất của Ukraine lên tới hơn 180 quân nhân, một xe tăng, 5 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện cơ giới, một pháo tự hành AS90 Braveheart do Anh sản xuất, 2 pháo Msta-B, 3 khẩu D-20 và một pháo tự hành Gvozdika, cũng như một pháo phản lực bắn loạt.

Chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn căng thẳng (Ảnh: ANADOLU)

Theo hướng Kupyansk, cụm quân phương Tây đã tấn công binh lực và trang thiết bị của Ukraine tại các khu định cư Krasnoe Pervoe, Liman Pervy thuộc vùng Kharkov và Novoselovskoe ở Lugansk.

Có tới 30 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 2 xe bọc thép chở quân, hai ô tô, một pháo D-20 và 2 pháo tự hành Gvozdika đã bị phá hủy.

Ở hướng Kherson, do hỏa lực Nga, có tới 70 quân nhân Ukraine thương vong, một phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cơ giới và 2 pháo tự hành: Akatsiya và Gvozdika đã bị phá hủy.

Nga đã vô hiệu hóa 73 đơn vị pháo binh của Ukraine tại các trận địa, cùng nhiều nhân lực và thiết bị quân sự ở 96 khu vực. Phòng không đã đánh chặn 11 tên lửa HIMARS.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 455 máy bay, 242 trực thăng, 4.995 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.687 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.138 pháo phản lực bắn loạt, 5.440 khẩu pháo cối, cũng như 11.646 phương tiện quân sự đặc chủng.

Tổng thống Zelensky dự đoán thời điểm Ukraine có thể chiến thắng

Theo Business Insider, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bất ngờ đưa ra nhận định rằng ông lạc quan về thời điểm chấm dứt xung đột với Nga, Kiev có thể giành chiến thắng vào tháng 7/2024.

NATO đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng chừng nào vẫn còn xung đột, Ukraine không thể gia nhập liên minh. Cách duy nhất để nhanh chóng đưa Ukraine trở thành thành viên là Kiev buộc phải giành chiến thắng.

Vì thế, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Litva, ông Zelensky cho biết ông hy vọng Ukraine sẽ giành chiến thắng trong Hội nghị Thượng đỉnh tiếp theo của NATO, dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington, Mỹ trong 1 năm nữa.

Mỹ xác nhận Ukraine đã nhận bom chùm

Hãng tin AP dẫn lời Trung tướng Douglas Sims, Giám đốc phụ trách hoạt động của Bộ tham mưu liên quân Mỹ ngày 13/7 cho biết, "bom chùm đã được chuyển đến Ukraine vào thời điểm này".

Trước đó cùng ngày, phát biểu với CNN, tướng Alexander Tarnavsky của Ukraine cho biết, quân đội nước này đã nhận bom chùm từ Mỹ, "chúng tôi vừa nhận chúng và vẫn chưa sử dụng, nhưng chúng có thể thay đổi hoàn toàn chiến trường".

Bom chùm CBU-97 do Mỹ sản xuất của Không quân Hàn Quốc (Ảnh: Reuters).

Căn cứ lực lượng Chechnya ở Mariupol bị tấn công, có thương vong

Theo New Voice of Ukraine, cố vấn của thị trưởng thành phố Petro Andriushchenko do Ukraine bổ nhiệm đăng trên Telegram cho biết các vụ nổ mạnh ở Mariupol vào tối ngày 12/7 là do một cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của các đơn vị Chechnya do nhà lãnh đạo Ramzan Kadyrov chỉ huy.

Sau khi căn cứ nằm trong khuôn viên của Nhà máy gang thép Illich, được cho là bị tấn công, dường như đã có thương vong đối với lực lượng Chechnya, những người lính bị thương hoặc thiệt mạng được bí mật vận chuyển ra khỏi thành phố, New Voice of Ukraine đưa tin.

Trong khi đó, chính quyền Nga đang kiểm soát Mariupol tuyên bố rằng những vụ nổ là "các hệ thống phòng không đang hoạt động để bảo vệ thành phố".

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Theo hướng Svatovo, một số nguồn tin vào buổi tối (13/7) đã báo cáo về việc Nga kiểm soát ngôi làng, nhưng cho đến nay thông tin vẫn chưa được xác nhận chính xác.

Vài ngày qua đã có những trận tiến công của quân Nga về phía nam. Tuy nhiên, nếu ngôi làng được kiểm soát, khả năng cao là các vị trí của Ukraine ở vành đai rừng lân cận cũng sẽ bị quét sạch.

Đồng thời, rất có thể, các cuộc tấn công về phía nam vẫn đang diễn ra và trong trường hợp này, điều thú vị là liệu Ukraine có đưa Lữ đoàn cơ giới số 32 mới vào tham chiến để ổn định tình hình hay không. Lữ đoàn này đang đứng chân ở một số vị trí tại Stelmakhivka.

Theo hướng Soledar, giao tranh tiếp tục ở hai bên sườn Bakhmut. Lợi dụng đêm tối, quân đội Nga khôi phục các bãi mìn. Mặc dù vậy, Ukraine vẫn không ngừng tung đòn tấn công vào các vị trí của Nga cả ở phía bắc và phía nam thành phố.

Theo một số báo cáo, sau khi đẩy lùi cuộc tấn công ở khu vực Berkhovka, quân Nga đã tiến hành một cuộc phản công cục bộ, nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể hay bất kỳ xác nhận nào.

Gần Kleshcheevka có những trận chiến khốc liệt. Các nhóm cơ động của Ukraine đang cố gắng đột nhập vào các đồn điền rừng gần điểm cao ở phía tây của ngôi làng, tuy nhiên bị pháo binh Nga tập kích ngăn chặn. Liên tiếp trong 2 ngày qua, lực lượng đặc biệt của Nga đã bắt giữ một số tù binh Ukraine.

Chiến sự Ukraine trên hướng Svatovo (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Avdiivka, Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công vào các vị trí của Nga xung quanh khu vực kiên cố Avdiivka. Lữ đoàn 53 Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công vào Krasnohorivka.

Những đợt tấn công tương tự đã được Ukraine thực hiện từ phía Severnoe nhằm vào các trận địa của Nga trong vành đai rừng, nơi đã được quân đội Nga chiếm giữ trong các trận chiến ác liệt vài ngày trước.

Nếu như ở vùng lân cận Krasnogorovka, Ukraine hành động theo chiến thuật tấn công tiêu chuẩn của các nhóm bộ binh nhỏ, thì theo hướng Vodyanoe họ đã sử dụng xe bọc thép để yểm trợ. Nhưng cuối cùng, ở sườn phía bắc, các cuộc tấn công đã bị Nga đẩy lùi.

Việc kích hoạt Ukraine đẩy mạnh hành động trong khu vực này là do sự tiến công của các đơn vị Nga ở phía nam Severnoe. Sau nhiều tháng tấn công nhưng không đạt được thành công nào, Nga đã tiếp cận ngôi làng.

Việc tiến sâu hơn nữa có vẻ vô cùng khó khăn nếu không có sự hỗ trợ từ sườn phía bắc - từ Krasnogorovka. Chỉ có siết chặt gọng kìm từ hai phía mới tạo ra viễn cảnh bao vây lực lượng Ukraine ở Avdiivka. Lực lượng Ukraine hiểu điều này, vì vậy họ đang cố gắng chiếm lại những gì đã mất.

Chiến sự Ukraine ở Avdiivka (Ảnh: Rybar).

Ở Marinka, sau khi lực lượng Nga dọn sạch một khu vực kiên cố rộng lớn có tên Zverinets, gần Maryinka, các nhóm quân của Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công và buộc quân Nga phải rời khỏi vị trí.

Trong tuần qua, quân đội Nga đã nhiều lần cố gắng tiến vào Zverinets, nhưng không có kết quả. Ukraine đã thiết lập một hệ thống chiến hào liên hoàn trong khu vực, cung cấp hậu cần qua các lối đi ngầm.

Bước tiến của quân đội Nga trong khu vực này là vô ích nếu không di chuyển trên một mặt trận rộng lớn hơn ở phía nam Marinka.

Để tấn công hiệu quả hơn, cần có các hành động phối hợp theo hướng Pobeda và Novomikhailovka, san bằng tiền tuyến từ phía nam và cắt đứt nguồn cung cấp của nhóm quân Ukraine từ Novomikhailovka. Cho đến khi điều này xảy ra, Zverinets sẽ đổi chủ liên tục.

Chiến sự Ukraine tại Marinka (Ảnh: Rybar).

Tại khu vực mỏm Vremievsk, với sự hỗ trợ của pháo binh từ lữ đoàn 72, các nhóm tấn công của lữ thủy quân lục chiến 36 Ukraine, đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở phía bắc Priyutnoye, di chuyển dọc theo các vành đai rừng.

Cùng lúc đó, một nhóm của lữ đoàn cơ giới độc lập 31 Ukraine đã giáng một đòn mạnh vào phía nam Balka Grusheva.

Đồng thời, các nhóm tấn công hợp nhất của lữ đoàn 35 và lữ đoàn 128 Ukraine, dưới sự yểm trợ của súng cối 60mm, cố gắng giành được chỗ đứng ở đầu cầu phía tây của Staromayorskoe và đến vùng ngoại ô của làng.

Tuy vậy, trước sức kháng cự quyết liệt và hỏa lực cấp tập của Nga, đội hình Ukraine bị tổn thất và rút lui. Những người bị thương đã được sơ tán khỏi khu vực phía bắc Grusheva.

Tình hình trong khu vực vẫn căng thẳng. Ukraine cho dù tổn thất nặng nề về nhân lực nhưng đã chọc thủng khu vực Balka Grusevaya của Nga và hiện đang cố gắng tấn công tuyến Priyutnoye-Staromayorskoye.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Vremievsk (Ảnh: Rybar).

Trong khu vực Orekhov, các trận giao tranh quyết liệt đang diễn ra ở phía đông bắc làng Rabotino. Quyền kiểm soát trận địa tiền duyên của đại đội 7 trung đoàn 71 Nga đã đổi chủ vài lần, nhưng hiện tại các nhóm tấn công Ukraine vẫn còn hiện diện ở đó.

Sự thâm nhập của Ukraine tạo ra mối đe dọa với Nga vì đối phương có thể tiến xa hơn đến vùng ngoại ô Rabotino và tới Verbovoe từ Balka Chubenkov.

Đồng thời, tại vùng lân cận Malaya Tokmachka, lữ đoàn 47 đã chuẩn bị đề phòng cuộc tấn công của Nga. Ở phía tây, các phân đội tiền phương từ quân đoàn 10 Ukraine trên xe M113, dưới sự che chở của màn khói ngụy trang, một lần nữa cố gắng giành chỗ đứng ở Pyatikhatki, nhưng đã bị trúng đạn, và buộc phải ẩn nấp tại chỗ.

Khu vực Kamenka, là một trong những khu vực chính của cuộc tấn công mà Ukraine đang tiến hành. 12 phân đội tấn công trong thành phần quân đoàn 10 Ukraine, đã được thành lập và có một đoàn xe tăng đi qua Veselyanka về phía nam.

Dự kiến cuộc tấn công của các đội hình Ukraine, rất có thể, sẽ được tiến hành đồng thời dọc theo đường tiếp xúc. Hơn nữa, Ukraine đã có một chỗ đứng nhỏ ở phía đông bắc Rabotino trong khi lực lượng tiếp viện cũng được chuyển đến Belogorye.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov (Ảnh: Rybar).

Ngoài ra, hôm nay các đội tấn công Storm của Nga đã tấn công các trận địa của Ukraine gần Gulyaipole, chiếm một số vị trí bàn đạp ở phía bắc Marfopol, tiến đến hồ chứa gần Krasnoe.