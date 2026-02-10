Nga - Ukraine quyết đấu cho trận chiến cuối cùng giành pháo đài chiến lược

Binh sĩ Ukraine chiến đấu gần tiền tuyến Pokrovsk ở vùng Donetsk vào tháng 12/2025 (Ảnh: Reuters).

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 9/2 cho biết lực lượng Nga đang cố gắng tiến công xung quanh thành phố Pokrovsk ở miền Đông Ukraine, với hy vọng kết thúc chiến dịch kéo dài nhiều tháng để kiểm soát trung tâm chiến lược này khi Moscow tìm cách giành toàn bộ vùng Donetsk.

Ukraine đã phải vật lộn để ngăn chặn những bước tiến chậm của Nga xung quanh Pokrovsk và những khu vực khác dọc chiến tuyến dài 1.200km, trong khi chịu áp lực từ Mỹ về việc phải đạt được thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 năm.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev đang kiểm soát phần phía bắc của Pokrovsk, một thành phố có dân số 60.000 người trước xung đột, và cũng đang bảo vệ Myrnohrad, một thành phố nhỏ hơn gần đó.

“Pháo đài” chiến lược Pokrovsk là nơi diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt kể từ năm ngoái. Việc thành phố này thất thủ sẽ đánh dấu bước tiến lớn nhất trên chiến trường của Nga kể từ khi Moscow giành được quyền kiểm soát thành phố Avdiivka ở phía đông vào đầu năm 2024.

Moscow tuyên bố vào cuối năm ngoái rằng lực lượng Nga đã kiểm soát Pokrovsk, nhưng Kiev đã phủ nhận thông tin này.

Các nhà phân tích cho rằng Nga chỉ kiểm soát khoảng 1,3% lãnh thổ Ukraine kể từ đầu năm 2023, mặc dù các cuộc không kích của Moscow đã gây thiệt hại nặng nề cho lưới điện quốc gia Ukraine trong những tháng gần đây.

Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Ukraine, đơn vị giám sát phòng thủ trong khu vực, cho biết Nga đang "gây áp lực ở khu vực Pokrovsk và Myrnohrad" bằng cách lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Ukraine, sử dụng bom dẫn đường và kiểm soát các vị trí cao và cạnh sườn bằng lực lượng áp đảo hơn.

Các nhà nghiên cứu nguồn mở của dự án DeepState cho biết bộ binh Nga đang tiến vào phía bắc Pokrovsk và cố gắng tiến sâu hơn về phía làng Hryshyne gần đó.

Với bản đồ cho thấy gần như toàn bộ vùng Pokrovsk và phần lớn Myrnohrad nằm dưới sự kiểm soát của Nga, DeepState mô tả cuộc giao tranh hiện tại là "những trận chiến cuối cùng" cho hai thành phố này.

Vị trí vùng Pokrovsk (Ảnh: BBC).

Pokrovsk là một nút giao thông đường bộ và đường sắt ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine,.

Trước đây, Pokrovsk là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, nằm trên một tuyến đường huyết mạch mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn đang bị bao vây khác dọc theo tiền tuyến.

Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk. Trong khi đó, Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 10% Donbass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Donbass hiện là một phần lãnh thổ sáp nhập vào Nga. Mặc dù vậy, Ukraine và hầu hết các quốc gia phương Tây đều bác bỏ việc Moscow sáp nhập vùng lãnh thổ này.

Gần 4 năm sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga đã kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và các khu vực ở phía đông Ukraine.

Nga đang yêu cầu Ukraine rút quân khỏi 20% lãnh thổ vùng Donetsk còn lại mà Moscow hiện chưa kiểm soát, tuy nhiên Kiev quyết không nhượng bộ.

Moscow tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được mục tiêu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề lãnh thổ đối với các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra do Mỹ làm trung gian.

Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Ukraine cho rằng việc nhượng lại phần còn lại của Donetsk, bao gồm cả các thành phố kiên cố, được phòng thủ nghiêm ngặt như Sloviansk và Kramatorsk, để đổi lấy hòa bình là điều không thể chấp nhận được.

"Ngay cả trong điều kiện này, việc kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk vẫn là vấn đề mất nhiều năm đối với Nga. Giao tranh giành quyền kiểm soát khu vực Sloviansk-Kramatorsk có thể kéo dài đến 3 năm và gây tổn thất lớn cho lực lượng đối phương", Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 của Ukraine nhận định.