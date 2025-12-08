Ukraine tăng tốc đàm phán hòa bình, Nga tiến công giành thêm lãnh thổ

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau cuộc không kích vào vùng Poltava của Ukraine ngày 7/12 (Ảnh: EPA).

Báo Telegraph của Anh dẫn dữ liệu mới nhất của DeepState, dự án bản đồ chiến trường của Ukraine, cho biết quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 500km2 lãnh thổ Ukraine vào tháng 11, tăng gấp đôi so với 250km2 lãnh thổ vào tháng trước.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn của Mỹ, cho biết tốc độ tiến quân này đang tiến gần mức nhanh nhất kể từ giai đoạn đầu của xung đột cách đây 4 năm.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer vào ngày 8/12. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Freidrich Merz cũng tham dự cuộc gặp này.

Ngoài ra, Ukraine cũng đang tiến hành các cuộc đàm phán con thoi với các bên, bao gồm Mỹ, để xem xét kế hoạch hòa bình.

Trước thềm cuộc gặp, vào tối 7/12, Pháp khẳng định Ukraine không "bên bờ vực sụp đổ". Một phát ngôn viên của Pháp cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu phải cam kết hỗ trợ Ukraine về lâu dài, trong trường hợp các cuộc đàm phán hòa bình mới nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump thất bại.

"Ukraine đang tự lực cánh sinh, thậm chí còn làm tốt hơn thế. Ukraine không bên bờ vực sụp đổ", họ nói. Nếu chúng ta không thể đạt được thỏa thuận hòa bình ngay lập tức với Nga, điều cần thiết là chúng ta phải cung cấp cho Ukraine tất cả sự hỗ trợ cần thiết để họ không bị mất vị thế do thiếu sự hỗ trợ”, phát ngôn viên nói thêm.

Một kế hoạch chấm dứt xung đột, do chính quyền Tổng thống Trump đề xuất, bao gồm việc Ukraine nhượng bộ các vùng lãnh thổ cho Nga. Ukraine và châu Âu đã bác bỏ các đề xuất này.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ kiểm soát khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine bằng vũ lực hoặc thông qua đàm phán.

Vị trí vùng Donbass trên bản đồ (Ảnh: BBC).

Nga đang tiến công về phía thành phố Siversk ở Donetsk như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn hướng tới "thành phố pháo đài" Sloviansk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/12 tuyên bố đã kiểm soát được 2 ngôi làng Kucherivka ở vùng Kharkov và Rivne ở Donetsk.

Vào ngày 7/12, các báo cáo từ tài khoản Telegram của Nga cho biết lực lượng Moscow đã kiểm soát các khu định cư ở phía bắc, triển khai các nhóm quân quy mô nhỏ xâm nhập vào phía sau phòng tuyến của Ukraine, một chiến thuật đã được áp dụng thành công ở thành phố Pokrovsk.

Quân đội Ukraine xác nhận các trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Theo DeepState, một nửa thành phố Pokrovsk, pháo đài chiến lược ở Donetsk, nằm trong khu vực tranh chấp.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã tiến công trên nhiều mặt trận. Pokrovsk, một trung tâm đường sắt và hậu cần ở miền Đông Ukraine, dường như trên bờ vực thất thủ sau một trận chiến kéo dài và tốn kém, trong khi thị trấn Myrnohrad gần đó cũng sắp bị bao vây.

Sau khi Ukraine triển khai một số lữ đoàn và đơn vị máy bay không người lái tinh nhuệ nhất để giữ Pokrovsk, lực lượng Nga đã có thể kéo giãn nguồn lực của Kiev dọc theo mặt trận dài 1.000km, tạo ra những điểm yếu ở phía đông nam và xa hơn về phía bắc.

Kết quả là, Moscow đã đạt được những bước tiến vững chắc ở khu vực phía nam Zaporizhzhia và sắp giành được thành phố Kupiansk ở phía đông bắc, một thành trì quan trọng đã bị tấn công trong 2 năm qua.

Các nhà phân tích tin rằng Nga có thể phải mất nhiều năm nữa mới kiểm soát toàn bộ phần còn lại của vùng Donbass, khu vực Nga đang đặt mục tiêu cao nhất và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các “thành phố pháo đài” Kramatorsk và Sloviansk.

Khi mùa đông đến gần, tốc độ tiến công của Nga dự kiến ​​sẽ chậm lại. Tuy nhiên, trong một động thái được cho là gửi tín hiệu đến Washington, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga chuẩn bị cho trận chiến mùa đông, ngụ ý rằng ông sẽ không nhượng bộ các yêu cầu về lãnh thổ của Nga.