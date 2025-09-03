Ukraine ra mắt máy bay ném bom không người lái

Binh sĩ Nga nâng một máy bay không người lái được cho là JET MAX của Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Theo truyền thông, máy bay ném bom không người lái JET MAX của Ukraine được ra mắt tại một diễn đàn quốc phòng ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine.

Nó có thể mang tải trọng lên tới 20 kg và bay liên tục trong 40 phút. Điều này có nghĩa là JET MAX có thể mang lượng vật liệu nặng 20 kg, thường là thuốc nổ.

Máy bay không người lái mới này được cho là có thể di chuyển với tốc độ lên tới 60km/h khi chở đầy thuốc nổ, hoặc lên tới 80km/h khi không mang tải. Những máy bay không người lái trọng lượng lớn hơn sẽ di chuyển chậm hơn và có nguy cơ bị bắn hạ cao hơn.

JET MAX có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào nhiệm vụ, có khả năng thả các loại và số lượng đạn dược khác nhau.

Trang tin Mezha Media cho hay, JET MAX được thiết kế để "phá hủy thiết bị, thông tin liên lạc và quân nhân của đối phương" trong phạm vi lên tới 15 km.

Herman Smetanin, người đứng đầu Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine trước khi bộ này được sáp nhập vào Bộ Quốc phòng, cho biết vào đầu năm rằng Ukraine đã sản xuất hơn 30.000 máy bay ném bom không người lái trong năm 2024.

"Hoạt động chủ yếu vào ban đêm, chúng gây ra những đòn tấn công đau đớn vào thiết bị và binh sĩ của đối phương”, ông Smetanin nói.

Chuyên gia Anh Steve Wright cho biết, nếu máy bay không người lái tự sát được thiết kế để sử dụng một lần trong một cuộc tấn công, không thể tái sử dụng, thì máy bay không người lái mới của Ukraine là một loại vũ khí tinh vi hơn một chút. “Nó được thiết kế như một máy bay ném bom không người lái và sẽ quay trở về sau nhiệm vụ", ông nói.

Máy bay không người lái đóng vai trò quan trọng cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine, với các thiết kế được điều chỉnh và nâng cấp sau mỗi vài tuần khi lực lượng Ukraine và Nga tìm cách chiếm ưu thế.

Cả Moscow và Kiev đều sử dụng máy bay không người lái theo nhiều cách khác nhau, từ thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, phối hợp và thực hiện các cuộc tấn công, hoặc thậm chí là làm máy bay đánh chặn để hạ gục các phương tiện bay không người lái của đối phương.

Nga đã đưa ra các chiến thuật để hạ gục máy bay ném bom hạng nặng của Ukraine, có nghĩa là chúng có thể được sửa chữa và sử dụng lại để tấn công ngược lại quân đội Ukraine.

Samuel Bendett, cộng sự cấp cao không thường trú tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với Newsweek rằng việc Nga và Ukraine có các phi đội máy bay ném bom không người lái là "rất quan trọng".