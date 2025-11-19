Ukraine phóng tên lửa ATACMS tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga

Một hệ thống tên lửa ATACMS được phóng trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc năm 2022 (Ảnh: Getty).

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng thành công hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS để thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga”, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố hôm 18/11.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đây là một sự kiện “mang tính bước ngoặt, khẳng định cam kết kiên định của Ukraine đối với chủ quyền của mình”.

"Việc sử dụng năng lực tấn công tầm xa, chẳng hạn ATACMS, vẫn sẽ tiếp tục”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc tấn công cũng như những cơ sở nào bị nhắm mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Mặc dù đây là cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS đầu tiên được Bộ Tổng tham mưu xác nhận, nhưng có nhiều thông tin cho rằng Ukraine lần đầu sử dụng ATACMS để tập kích các mục tiêu trong lãnh thổ Nga vào ngày 19/11/2024. Vào thời điểm đó, Ukraine đã tấn công một kho vũ khí của Nga tại Karachev, một thị trấn ở phía tây Nga.

Vào tháng 9, báo Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng, ông sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Vào tháng 8, Tổng thống Trump tuyên bố Ukraine "không có cơ hội chiến thắng" nếu không được phép tấn công các mục tiêu của Nga, đồng thời chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã không để Kiev "đáp trả, mà chỉ phòng thủ".

Một phân tích của Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định, với tầm bắn 300km, ATACMS có thể tấn công ít nhất 245 mục tiêu quân sự của Nga, bao gồm 15 căn cứ không quân nằm ở các vùng Bryansk, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Voronezh, Rostov và Krasnodar.

Ukraine đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh hạn chế tấn công các sân bay của Nga bằng ATACMS, với lý do rằng các sân bay này là nơi Nga đặt các máy bay chiến đấu chuyên dùng để tấn công mục tiêu của phía Kiev.

Bản đồ mô tả những mục tiêu của Nga có thể nằm trong tầm bắn 300km của ATACMS (Ảnh: Kyiv Post).

George Barros, nhà phân tích của ISW, đã tạo ra một bản đồ phác thảo phạm vi và các mục tiêu tiềm năng ở Nga của ATACMS. Nếu Ukraine chỉ dùng rocket của hệ thống HIMARS với tầm tấn công 77km, họ chỉ có thể tấn công 20 mục tiêu của Nga, tuy nhiên với ATACMS, con số này đã tăng lên hơn 10 lần.

Mỹ bắt đầu cung cấp tên lửa đạn đạo ATACMS cho Ukraine từ năm 2023. Hiện chưa rõ Kiev đang có bao nhiêu tên lửa loại này.

Với trọng lượng hơn 1,6 tấn, dài 4m và đường kính 610mm, ATACMS có thể bay ở tốc độ lên tới 1km/s ở trần bay khoảng 50km. Sử dụng thiết bị dẫn đường sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GPS, tên lửa này có sai số rất nhỏ dù có thể tấn công mục tiêu ở xa tới 300km.

Theo hãng tin Kyiv Post, dù Ukraine có thể đưa hàng trăm mục tiêu Nga vào tầm ngắm nhưng nếu không có nguồn cung mới, số mục tiêu có thể bị tấn công sẽ rất hạn chế. Ukraine sẽ phải suy xét kỹ trước khi quyết định tấn công.

Ngoài ra, Nga cũng sở hữu hệ thống phòng không nhiều lớp và uy lực và cũng từng nhiều lần tuyên bố đánh chặn được ATACMS, nên Ukraine có thể sẽ phải cân nhắc các chiến thuật cụ thể để không lãng phí những tên lửa với số lượng có hạn.

Nga được cho đã chuyển các máy bay quân sự đến các căn cứ nằm ngoài tầm bắn của tên lửa ATACMS.