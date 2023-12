Ukraine nói sẽ không lùi bước trước Nga, thúc giục phương Tây tăng hỗ trợ

Tổng thống Nga Putin (phải) và nhà lãnh đạo UKraine Zelensky (Ảnh: Independent).

Ukraine quyết không lùi bước, kêu gọi thêm viện trợ

Al Jazeera đưa tin, nhà ngoại giao hàng đầu của Kiev Dmytro Kuleba đã cam kết Ukraine sẽ tiến lên phía trước trong cuộc xung đột với Nga, khi ông tìm cách kêu gọi sự ủng hộ của phương Tây.

"Chúng tôi sẽ không nhượng bộ" Nga, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các ngoại trưởng NATO ở Brussels hôm 29/11, ngay cả khi quân đội nước này rơi vào bế tắc và tổn thất nặng nề trước lực lượng đối phương.

Tình hình đối với Kiev càng trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy việc cung cấp vũ khí và nguồn viện trợ quân sự đang giảm sút, tiến độ giao hàng chậm lại và cuộc chiến ở Gaza đang thu hút sự chú ý của toàn cầu.

"Chúng tôi phải tiếp tục, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẽ không lùi bước", ông Kuleba nói và nhấn mạnh, "vấn đề ở đây không chỉ là an ninh của Ukraine mà còn là an ninh và an toàn của toàn bộ không gian châu Âu - Đại Tây Dương".

Lời khẩn cầu của ông được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng phương Tây đang mệt mỏi vì cuộc chiến kéo dài, đồng thời sự chú ý và tài trợ đang chuyển sang Trung Đông.

Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất của Kiev - đã gửi hơn 40 tỷ USD viện trợ kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2/2022. Tuy nhiên, khoảng 61 tỷ USD viện trợ bổ sung đang bị Quốc hội Mỹ giữ lại.

Một gói khác trị giá 50 tỷ USD từ Liên minh châu Âu đang gặp khó khăn trong việc thông qua vì sự phản đối của Hungary, khiến Kiev lo ngại về nguồn tài nguyên cạn kiệt khi nước này bước vào mùa đông khắc nghiệt.

Phương Tây cam kết sát cánh với Kiev đến cùng

Bất chấp sự chậm trễ về tài trợ, các nhà lãnh đạo phương Tây khẳng định họ sẽ sát cánh cùng Kiev cho đến chừng nào điều đó còn cần thiết.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết "mỗi thành viên NATO đều bày tỏ sự ủng hộ lâu dài đối với Ukraine" tại hội nghị thượng đỉnh hôm 29/11. Ông nói thêm rằng Mỹ đang tìm nguồn tài trợ bổ sung cho Kiev để được Quốc hội thông qua trong những tuần tới.

Ngoài kinh phí, Kiev đang rất cần đạn dược trong khi phương Tây đang phải vật lộn để theo kịp các cam kết cung cấp đạn và đạn pháo trước đó. Mỹ đang đàm phán với Hy Lạp - quốc gia có các đối tác để đẩy nhanh việc cung cấp đạn dược - để mua đạn pháo trị giá 47 triệu USD cho Ukraine.

Ông Kuleba cho biết, cho đến nay, EU đã gửi cho Kiev khoảng 300.000 trong số 1 triệu quả đạn pháo mà họ đã hứa, nhưng họ cảnh báo rằng họ sẽ không thể đáp ứng đầy đủ mục tiêu.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc tăng gấp đôi viện trợ quân sự, khuyến khích hình thành "lá chắn bảo vệ" có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow trong mùa đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Mykolaiv ở miền Nam ngày 29/11 (Ảnh: Văn phòng tổng thống).

Mùa đông khắc nghiệt sắp tới

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra khi các lực lượng Moscow và Kiev dường như đang rơi vào tình trạng đình trệ sau 22 tháng giao tranh khi mùa đông sắp tới.

Quân đội Ukraine cho biết, liên tiếp trong những ngày qua, họ đã chống lại một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của đối phương trong đêm.

Ngược lại, Ukraine cũng tổ chức các đợt tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow.

Cả hai bên đều không đạt được bước đột phá đáng kể trên chiến trường trong nhiều tuần khi cuộc xung đột kéo dài.

Theo Al Jazeera, tính đến cuối tháng 11, cuộc xung đột đã khiến khoảng 500.000 người của cả hai bên thiệt mạng hoặc bị thương.

Kiev coi những tổn thất của mình là bí mật quốc gia và các quan chức cho rằng việc tiết lộ con số này có thể gây tổn hại cho nỗ lực chiến đấu của họ. Một báo cáo vào tháng 8 của New York Times, trích dẫn nguồn tin ẩn danh của các quan chức Mỹ, cho biết số binh sĩ Ukraine thiệt mạng lên tới gần 70.000 người.

Trong khi đó, Guardian đưa tin, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Ukraine, Oleksandr Pavliuk, hôm 3/12 tuyên bố, Moscow đã mất 7.210 binh sĩ trong tuần qua. Ông nói thêm rằng đối phương đã mất 534 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự.

Nga được cho là đang tranh thủ ít ngày còn lại trước khi mùa đông ập đến để đẩy mạnh tấn công trên khắp các mặt trận. Những điểm nóng giao tranh hiện tập trung ở Avdiivka, Marinka, Bakhmut, nơi lực lượng Moscow có những tiến bộ đáng kể. Tuy vậy, lực lượng Kiev đang nỗ lực phòng thủ nhằm cản bước đối phương.