Ukraine - Nga tăng cường UAV săn lùng mục tiêu ngoài "khu vực tiêu diệt"

Ukraine và Nga đang ngày càng tăng cường sử dụng UAV trong chiến đấu (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn phóng viên của trang tin Business Insider, các binh sĩ Ukraine nói rằng, đang có một sự thay đổi bước ngoặt trên chiến trường và việc cả hai bên sử dụng UAV tầm trung dần trở nên phổ biến hơn.

Nguồn tin này cho biết, thời điểm hiện tại cả hai bên đã rút các lực lượng hậu cần và các vị trí chiến đấu đến các địa điểm xa hơn so với đường tiếp xúc, ngoài tầm với của máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tầm ngắn hơn.

Việc mở rộng vùng tiêu diệt và động thái phát triển sau đó cho thấy cả hai bên trong cuộc xung đột này đang điều chỉnh cách tiếp cận mục tiêu khi chiến trường thay đổi và càng nhấn mạnh vai trò của UAV trong cuộc chiến.

Một chỉ huy đơn vị UAV giấu tên của Ukraine cho biết UAV tầm trung từ lâu đã được sử dụng trong suốt cuộc chiến cho các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), nhưng việc chúng được triển khai trong các nhiệm vụ tấn công là điều bất thường.

Hiện cả Ukraine và Nga đều sử dụng nhiều UAV tầm trung hơn để tấn công các vị trí của đối phương trong phạm vi 100-200km tính từ tiền tuyến, thay vì dựa vào UAV tầm xa đắt tiền hơn hoặc UAV tầm ngắn kém năng lực hơn.

Vị chỉ huy này cho biết, ở các khu vực khác nhau trên tiền tuyến thì mức độ thay đổi chiến thuật khác nhau. Tuy nhiên tại vùng Kharkov ở đông bắc Ukraine, nơi ông đang hoạt động, xu hướng này bắt đầu từ vài tháng trước và trở nên rõ ràng hơn nhiều.

Ông cho biết, chỉ riêng hôm 5/11 đã thấy 5 UAV tầm trung bay gần vị trí của mình. Không có đường tiếp xúc được chỉ định, chỉ có một "vùng tiêu diệt" dài 10 km ở cả hai bên của cái mà vị chỉ huy này mô tả là "đường tưởng tượng trên bản đồ" và các điểm trinh sát tách biệt với bộ binh.

Quan chức chỉ huy quân sự này còn cho biết hầu như không có sự di chuyển nào trong vùng tiêu diệt, trong đó các binh sĩ bộ binh ở các vị trí tiền tuyến được UAV bốn cánh quạt và robot mặt đất tiếp tế và hỗ trợ.

Ukraine và Nga đã di chuyển các hệ thống giá trị cao như pháo binh, các nút chỉ huy và kiểm soát, cũng như các trung tâm hỗ trợ và hậu cần ra xa tiền tuyến, ngoài tầm với của hầu hết các FPV cỡ nhỏ. Chúng là vũ khí phổ biến trên chiến trường nhưng thường có tầm bắn ngắn chỉ vài km.

Để tiếp cận các mục tiêu chính, quân đội Ukraine và Nga đều đang sử dụng UAV tầm trung, vị chỉ huy này cho biết.

Các máy bay này vẫn còn tương đối nhỏ và có thể chỉ mang được tải trọng thuốc nổ từ 5-10kg, nhưng đủ để phá hủy các tòa nhà nhỏ hoặc tiêu diệt hay khiến các nhóm lực lượng thù địch bị thương.

Trung tá Yuriy thuộc quân đội Ukraine, hiện hoạt động trong một đơn vị tác chiến điện tử, cho biết một mục tiêu của việc tăng cường sử dụng UAV tấn công tầm trung là tiêu diệt quân đội Nga ở xa tiền tuyến hơn. Lý do là một khi chúng đến gần và bắt đầu tản ra thì sẽ tạo ra một số lượng lớn mục tiêu cho các UAV tầm ngắn.

Ông cho biết, công việc chuyên gia tác chiến điện tử của mình vẫn không thay đổi bất chấp chiến lược mới này của đơn vị và dù ông đã dự đoán điều này sẽ xảy ra khi cuộc chiến kéo dài.

Khi cuộc chiến sắp bước sang năm thứ 4, cả hai bên liên tục thay đổi chiến lược và địa điểm tấn công.

Khi Ukraine có được vũ khí tầm xa ngay từ đầu, chẳng hạn như Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, Nga đã chuyển các mục tiêu quan trọng ra xa hơn, và giờ đây UAV một lần nữa đang định hình lại cuộc chiến.

Mặc dù UAV tầm ngắn và tầm trung phổ biến ở tiền tuyến, cả Ukraine và Nga đều dựa vào các hệ thống tầm xa với tầm bắn hàng trăm km để thực hiện các nhiệm vụ tấn công sâu.

Nga sử dụng UAV Shahed do Iran thiết kế trong các cuộc tấn công ban đêm vào các thành phố của Ukraine và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng.

Trong khi đó, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow trong những tháng gần đây để gây áp lực lớn hơn lên Điện Kremlin.