Ukraine không nhượng bộ lãnh thổ, nêu điều kiện đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Pravda).

"Chúng tôi sẽ không rút khỏi Donbass. Chúng tôi không thể làm điều này”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 12/8 trong một cuộc họp báo.

Ông Zelensky cho rằng Nga sẽ sử dụng vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) ở miền Đông Ukraine như một “bàn đạp” cho các hành động quân sự mới trong tương lai.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong vài năm tới, Nga có thể sẽ mở rộng đường tiến công đến các tỉnh Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, thậm chí cả Kharkov.

Tổng thống Zelensky nói rằng ông sẽ không nhượng bộ lãnh thổ vì ông “không có quyền” làm như vậy.

“Việc trao đổi lãnh thổ là một vấn đề rất phức tạp, không thể tách rời khỏi các đảm bảo an ninh cho Ukraine”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky cho biết lập trường của Ukraine vẫn không thay đổi: trước tiên là ngừng bắn, sau đó đàm phán về các vấn đề khác. Trong khi đó, vấn đề lãnh thổ không thể được thảo luận nếu không có sự tham gia của Ukraine.

Ông Zelensky nói thêm rằng sự tham gia của Liên minh châu Âu (EU) vào các cuộc đàm phán hòa bình cũng rất quan trọng vì "không ai ngoại trừ châu Âu đưa ra cho chúng tôi sự đảm bảo an ninh".

Theo Tổng thống Ukraine, một cuộc đối thoại giữa Mỹ, Ukraine và "toàn bộ châu Âu" sẽ diễn ra vào ngày 13/8. Cuộc đối thoại diễn ra trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15/8.

Trước đó, Tổng thống Zelensky từng tuyên bố Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình, nhấn mạnh rằng "câu trả lời cho vấn đề lãnh thổ của Ukraine đã nằm trong Hiến pháp Ukraine”.

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga ngày 10/8 tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận nhượng bộ, đồng thời cho rằng mỗi sự nhượng bộ đều dẫn đến nguy cơ xung đột gia tăng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/8 cũng bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ, đề cập tới các khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Ông Zelensky cho rằng Nga đang tìm cách đổi lệnh ngừng bắn lấy việc công nhận các vùng lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập.

Tuyên bố của các quan chức Ukraine được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/8 nói rằng, một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Moscow và Kiev có thể sẽ bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ".

“Đây là vấn đề rất phức tạp. Nhưng chúng ta sẽ lấy lại một số lãnh thổ, và chúng ta sẽ hoán đổi một số khác. Sẽ có việc trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả hai bên”, ông Trump nói, song không nêu cụ thể những vùng lãnh thổ nào có thể nằm trong kế hoạch hoán đổi.

Trong những ngày gần đây, các quan chức Mỹ đã công khai cân nhắc đến khả năng trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine để đổi lấy hòa bình.

Hãng tin Bloomberg ngày 8/8 dẫn các nguồn tin cho biết, các quan chức Mỹ và Nga đang thảo luận về một thỏa thuận lãnh thổ, nhằm mục đích chấm dứt xung đột và đặt nền móng cho một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán kỹ thuật hướng tới một giải pháp hòa bình cuối cùng.

Ukraine đang kiểm soát phần phía bắc của các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, cũng như một phần của tỉnh Donetsk. Trong khi đó, Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia.