Ukraine muốn trưng cầu dân ý việc sáp nhập Kursk

Binh sĩ Ukraine lái xe bọc thép tại tỉnh Sumy, giáp vùng Kursk của Nga (Ảnh: New York Times).

Theo trang tin Avia-Pro, phóng viên chiến trường Nga Yury Kotenok cho biết, quân đội Ukraine đang có ý định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về sáp nhập các vùng đã chiếm giữ ở Kursk vào tỉnh biên giới Sumy của Ukraine.

Ông Kotenok dẫn lời người dân địa phương tại các khu định cư do Ukraine kiểm soát ở Kursk cho hay, Kiev được cho là đang chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 6/9.

Hoạt động này sẽ được giao cho văn phòng chỉ huy quân sự của Ukraine mới lập ra ở Kursk do Thiếu tướng Eduard Moskalev đứng đầu. Ngoài ra, tiến trình giám sát trưng cầu dân ý sẽ do các cơ quan địa phương do Ukraine lập ra tại Kursk đảm nhiệm.

Phía Ukraine và Nga đều chưa bình luận về thông tin trên.

Nếu kế hoạch này được xác thực, Ukraine dường như đang lặp lại động thái của Nga khi mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào tháng 2/2022. Vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2022, Moscow đã tiến hành trưng cầu dân ý và sau đó tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk mặc dù chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng trên.

Trong các tuyên bố sau đó, Nga cho biết chỉ chấp nhận hòa đàm khi Ukraine công nhận thực tế mới về lãnh thổ, hay thừa nhận quyền kiểm soát của Nga đối với 4 tỉnh. Tuy nhiên, Kiev nhiều lần nêu rõ sẽ không nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Ukraine tuyên bố kiểm soát gần 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk sau 2 tuần đột kích (Đồ họa: Kyiv Independent).

Hôm 6/8, Ukraine đã mở cuộc đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga, giáp tỉnh vùng biên Sumy của Ukraine. Sau 2 tuần, Kiev tuyên bố đã tiến sâu khoảng 35km, kiểm soát gần 1.300km2 lãnh thổ, hay hơn 90 khu định cư ở Kursk.

Kiev cho biết, cuộc đột kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga, song hướng tới tạo vùng đệm bảo vệ người dân các vùng biên giới của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga. Mặt khác, chiến dịch cũng nhằm nâng vị thế của Ukraine trong bất cứ vòng đàm phán nào trong tương lai với Nga.

Mặc dù vậy, đến nay, Mỹ và các đồng minh phương Tây cho biết vẫn không nắm rõ mục tiêu thực sự của Kiev khi tiến hành một chiến dịch đột kích bí mật và mạo hiểm vào lãnh thổ Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua dự đoán cuộc đột kích của Ukraine sẽ không kéo dài. Ông tin rằng cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk "là một hoạt động rất hạn chế về không gian và thời gian".

Một số nhà phân tích quân sự phương Tây cũng chỉ ra, Kiev sẽ khó mạo hiểm duy trì lượng lớn binh sĩ và khí tài để chiếm giữ các vùng lãnh thổ ở Nga trong khi Moscow tiếp tục đe dọa phòng thủ của Ukraine ở miền Đông.